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    Цорн: «Цель нового состава «Спартака» – выход в групповой этап Лиги чемпионов»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн озвучил цель московского клуба на текущий сезон.

    «Давайте будем исходить из того, что результат — самое важное. Бесковский футбол, легендарный стиль — это хорошо, но нужны победы, нужно смотреть на то, как попасть в Лигу чемпионов в будущем сезоне. Наша цель — эффективность.

    Мы берем ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Все-таки мы мыслим дальше. И наша цель — решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги чемпионов», – заявил Цорн.

    • Ранее Цорн, занимающий текущую должность с мая этого года, рассказал об игроках «Спартака», на которых летом был наибольший спрос.
    • После восьми туров московский клуб занимает шестую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +315

      afw13 4 минуты назад

      а я ещё успел застать те времена когда целью был выход из группы в следующий раунд плей-офф...

      0
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      Рейтинг: +8733

      vka1970 16 минут назад

      Не вижу смысла в этом.Цель то прекрасная, но с таким вагоновожатым сложно достижимая.А если и достижимая, то на первых же этапах провальная.Спартаку нужен тренер, а не прохиндей с массой отмазок.

      2
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      Рейтинг: +289

      uS_Number oNe 22 минуты назад

      А смысл выходить туда? Тока позорите...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Красный май 34 минуты назад

      Цели ставить не мешки ворочать. Пришел, посвистел, срубил бабла и в сторону.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      sable 38 минут назад

      Зачем вам ЛЧ?, что бы в очередной раз краснеть за вас?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +811

      Федорыч-НН 47 минут назад

      Свежо питание, да серется с трудом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1547

      erma 53 минуты назад

      Забыл Цорн добавить про Кононова, что, мол, дадим хорошему человеку шанс, что, мол, вот-вот этот гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1547

      erma 54 минуты назад

      А тренер? Как там знаменитая поговорка: лучше иметь волка во главе баранов, чем барана во главе волков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      Бомбардиръ 1 час назад

      И по телику будут показывать цорно.

      -2
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      Рейтинг: +56

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      И выиграть лигу чемпионов.

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