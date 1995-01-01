Цорн: «Цель нового состава «Спартака» – выход в групповой этап Лиги чемпионов»

а я ещё успел застать те времена когда целью был выход из группы в следующий раунд плей-офф...
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн озвучил цель московского клуба на текущий сезон.
«Давайте будем исходить из того, что результат — самое важное. Бесковский футбол, легендарный стиль — это хорошо, но нужны победы, нужно смотреть на то, как попасть в Лигу чемпионов в будущем сезоне. Наша цель — эффективность.
Мы берем ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Все-таки мы мыслим дальше. И наша цель — решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги чемпионов», – заявил Цорн.
- Ранее Цорн, занимающий текущую должность с мая этого года, рассказал об игроках «Спартака», на которых летом был наибольший спрос.
- После восьми туров московский клуб занимает шестую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.