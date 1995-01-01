Цорн: «Цель нового состава «Спартака» – выход в групповой этап Лиги чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн озвучил цель московского клуба на текущий сезон.

«Давайте будем исходить из того, что результат — самое важное. Бесковский футбол, легендарный стиль — это хорошо, но нужны победы, нужно смотреть на то, как попасть в Лигу чемпионов в будущем сезоне. Наша цель — эффективность.

Мы берем ребят на долгий срок, с перспективой. Не на два, не на четыре матча квалификации. Все-таки мы мыслим дальше. И наша цель — решить с новым составом задачу выхода в групповой раунд Лиги чемпионов», – заявил Цорн.