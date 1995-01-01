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    Цорн: «Был большой спрос на Максименко, Бакаева и Жиго»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московскому клубу приходило большое количество предложений о покупке нескольких игроков стартового состава.

    «Был большой спрос на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Были запросы из Чехии на нашу молодежь, был запрос на Жиго. Но он для нас бесценен. Он один из лидеров команды. Сколько может в Европе стоить игрок уровня Жиго? Это дороже, чем мы купили Тиля«, – отметил Цорн.

    • Цорн занял должность гендиректора «Спартака» в мае этого года.
    • Под его руководством московский клуб провел летнюю трансферную кампанию.
    • По ее итогам «Спартак» приобрел шестерых игроков.

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1251

      Фан666 9 минут назад

      Ну максименко мало кому нужен, как митрюшкин командам уровня с она да туна, а вот жиго прям уж такой и крутой и цену дядя завышает. Был бы крут давно ушёл бы, его уровень середняк в турции

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