Цорн: «Был большой спрос на Максименко, Бакаева и Жиго»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что московскому клубу приходило большое количество предложений о покупке нескольких игроков стартового состава.

«Был большой спрос на Максименко, на Зелимхана Бакаева. Были запросы из Чехии на нашу молодежь, был запрос на Жиго. Но он для нас бесценен. Он один из лидеров команды. Сколько может в Европе стоить игрок уровня Жиго? Это дороже, чем мы купили Тиля«, – отметил Цорн.