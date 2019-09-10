Отбор ЧЕ-2020. Англия обыграла Косово, в матче восемь голов; Чехия со спартаковцем Кралом разгромила Черногорию

Состоялся матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Англии и Косово. Британцы забили в ворота соперника пять голов.

В другой встрече группы чехи всухую победили в Черногории. Весь матч в составе гостей провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

Отбор ЧЕ-2020. Группа А. 6-й тур

Англия – Косово – 5:3 (5:1)

Голы: 0:1 – Бериша, 1; 1:1 – Стерлинг, 8; 2:1 – Кейн, 19; 3:1 – Войвода, 38 (в свои ворота); 4:1 – Санчо, 44; 5:1 – Санчо, 45+1; 5:2 – Бериша, 49; 5:3 – Мурики, 55 (с пенальти).

Черногория – Чехия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Соучек, 54; 0:2 – Масопуст, 58; 0:3 – Дарида, 90+5 (с пенальти).

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