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    Отбор ЧЕ-2020. Англия обыграла Косово, в матче восемь голов; Чехия со спартаковцем Кралом разгромила Черногорию

    Состоялся матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Англии и Косово. Британцы забили в ворота соперника пять голов.

    В другой встрече группы чехи всухую победили в Черногории. Весь матч в составе гостей провел полузащитник «Спартака» Алекс Крал.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа А. 6-й тур

    Англия – Косово – 5:3 (5:1)

    Голы: 0:1 – Бериша, 1; 1:1 – Стерлинг, 8; 2:1 – Кейн, 19; 3:1 – Войвода, 38 (в свои ворота); 4:1 – Санчо, 44; 5:1 – Санчо, 45+1; 5:2 – Бериша, 49; 5:3 – Мурики, 55 (с пенальти).

    Черногория – Чехия – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Соучек, 54; 0:2 – Масопуст, 58; 0:3 – Дарида, 90+5 (с пенальти).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2019 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6703

      Вомбат 2 минуты назад

      Чехи могут сколько угодно громить слабые команды, от позора в Косово им уже не отмыться.

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