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    Ловчев: «Вспоминаю матч с Бельгией в 2017 году. Тогда мне Мутко говорил: «Если не выиграем, придется снимать Стаса»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что в 2017 году президент РФС Виталий Мутко мог уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    «Вот сыграла наша сборная с Шотландией – и обнадежила. Сыграл «Спартак» с ЦСКА – и я в ожидании развития игры. Но…

    Но мы видим, что и сборная, и «Спартак» следующие матчи после удачных проводят если не провально, то выглядят устало и неэмоционально. Видим, как команда наша, я уже про сборную, мучается. Но все-таки добивается результата.

    Вспоминаю матч с Бельгией – еще до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне еще Мутко говорил: «Если не выиграем, придется снимать Стаса». Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • В прошедших отборочных матчах Евро-2020 Россия обыграла сборные Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).
    • После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.

    Источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33256

      MaxRnD 4 минуты назад

      Этот дегенерат (Мутько) сейчас строительство в РФ разваливает/осваивает - ушёл на повышение ... Пора бы ему уже и РАН возглавить

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