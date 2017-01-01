Ловчев: «Вспоминаю матч с Бельгией в 2017 году. Тогда мне Мутко говорил: «Если не выиграем, придется снимать Стаса»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что в 2017 году президент РФС Виталий Мутко мог уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Вот сыграла наша сборная с Шотландией – и обнадежила. Сыграл «Спартак» с ЦСКА – и я в ожидании развития игры. Но…

Но мы видим, что и сборная, и «Спартак» следующие матчи после удачных проводят если не провально, то выглядят устало и неэмоционально. Видим, как команда наша, я уже про сборную, мучается. Но все-таки добивается результата.

Вспоминаю матч с Бельгией – еще до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне еще Мутко говорил: «Если не выиграем, придется снимать Стаса». Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.