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    Черчесов: «По-моему, мы дружим с «Рубином». Позвоните Сайманову, он скажет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о конфликте с руководством «Рубина».

    «По-моему, наоборот, мы дружим. Позвоните [гендиректору «Рубина» Рустему] Сайманову, он скажет.

    Вот мы объявили состав, и пошли разговоры про переход Сорокина в «Краснодар». Думаешь, приедет игрок молодой, ему концентрироваться на сборной или на телефоне: перешел я или не перешел?

    Кстати, на последнем сборе мы с Сорокиным разговаривали, потому что они все время играли в три центральных защитника, было сложно понять его качества. А сейчас они играют в четыре, но последние игры, если вы смотрите, они и он сам играют не на том уровне, который бы убедил нас, чтобы он был в сборной», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • В августе «Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России, в которой не оказалось ни одного представителя казанского клуба.
    • «Бизнес Online» ранее сообщал, что Черчесов конфликтует с «Рубином», и поэтому перестал вызывать в национальную команду казанских игроков.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +237

      Spinorr 8 минут назад

      Да, Сорокин допускает слишком много невынужденных ошибок. И началось это еще при Бердыеве. Проблема в голове.

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