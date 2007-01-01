Черчесов: «По-моему, мы дружим с «Рубином». Позвоните Сайманову, он скажет»

Да, Сорокин допускает слишком много невынужденных ошибок. И началось это еще при Бердыеве. Проблема в голове.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о конфликте с руководством «Рубина».
«По-моему, наоборот, мы дружим. Позвоните [гендиректору «Рубина» Рустему] Сайманову, он скажет.
Вот мы объявили состав, и пошли разговоры про переход Сорокина в «Краснодар». Думаешь, приедет игрок молодой, ему концентрироваться на сборной или на телефоне: перешел я или не перешел?
Кстати, на последнем сборе мы с Сорокиным разговаривали, потому что они все время играли в три центральных защитника, было сложно понять его качества. А сейчас они играют в четыре, но последние игры, если вы смотрите, они и он сам играют не на том уровне, который бы убедил нас, чтобы он был в сборной», – сказал Черчесов в эфире «России 24».
- В августе «Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России, в которой не оказалось ни одного представителя казанского клуба.
- «Бизнес Online» ранее сообщал, что Черчесов конфликтует с «Рубином», и поэтому перестал вызывать в национальную команду казанских игроков.