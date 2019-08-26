Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России фотографией вратаря Дюпина

    Сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана.

    «Рубин» ответил в твиттере на опубликованный список сборников фотографией своего вратаря Юрия Дюпина, который не попал в национальную команду. На фото Дюпин показывает жест «пальцы вверх».

    • В этом сезоне голкипер провел за казанский клуб семь матчей, в которых пропустил пять голов. В трех матчах ворота «Рубина» остались в неприкосновенности.
    • 31-летний Дюпин перешел в «Рубин» в июле из «Анжи».

    Источник: твиттер «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Рубин 666 2 часа назад

      Походу в сборной тоже все по "блату"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Ганнибал Лектор 3 часа назад

      Джанаев занял тёплое место Владимира Габулова, уася

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2112

      Chesn0k 4 часа назад

      просто у джанаева жена - кристина черчесова, а не дюпина

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Khirill 4 часа назад

      Дюпин сейчас в полном порядке, считаю незаслуженно вызов Сослана, большим стимулом было бы приглашение для самого Юрия, пускай может и не вышел бы на мачти, но сам тренировочный процесс и обстановка в команде, не сомневаюсь дала бы новый мотивационный толчок в карьере, успехов ему)

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73518
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru