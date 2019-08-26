«Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России фотографией вратаря Дюпина

Сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана.

«Рубин» ответил в твиттере на опубликованный список сборников фотографией своего вратаря Юрия Дюпина, который не попал в национальную команду. На фото Дюпин показывает жест «пальцы вверх».