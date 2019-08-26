«Рубин» отреагировал на объявление состава сборной России фотографией вратаря Дюпина

Походу в сборной тоже все по "блату"
Сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана.
«Рубин» ответил в твиттере на опубликованный список сборников фотографией своего вратаря Юрия Дюпина, который не попал в национальную команду. На фото Дюпин показывает жест «пальцы вверх».
- В этом сезоне голкипер провел за казанский клуб семь матчей, в которых пропустил пять голов. В трех матчах ворота «Рубина» остались в неприкосновенности.
- 31-летний Дюпин перешел в «Рубин» в июле из «Анжи».
August 26, 2019