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    «БИЗНЕС Online»: Черчесов конфликтует с «Рубином»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поссорился с руководством «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online».

    По информации источника, 55-летний специалист через связи в правительстве оказывал давление на казанский клуб, чтобы они в первую очередь погасили долги перед вратарем Сосланом Джанаевым и защитником Федором Кудряшовым.

    Оба футболиста перед уходом из «Рубина» стали клиентами Алана Агузарова, который также является агентом Черчесова.

    Вмешательство тренера сборной в клубные дела не понравилось руководителям «Рубина», из-за чего и начался конфликт.

    В итоге Черчесов начал игнорировать футболистов казанской команды. Он впервые за 2,5 года работы не вызвал в сборную ни одного игрока «Рубина».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Iupiterss 3 минуты назад

      Как по мне сейчас Рубин вообще никакой.Кого там вызывать?А Черчесов пока неплохой вариант для сборной.Результат есть значит и трындеть на него не стоит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Iupiterss 6 минут назад

      А кто там сейчас в сумасшедшей форме?Одни домыслы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +858

      Рубинище 1 час назад

      С усачом всё ясно, вызывает в сборную своих футболистов, тем самым поднимая им лички и стоимость, увеличивая себе доход понятно почему те или иные попадают в состав, а другие нет.. Коррупция и кумовство- везде у нас--поэтому и в убогое говнище играем..Играть должны сильнейшие.а не сынки и связи агентов..
      У Рубина некого щас в сборную брать.. Там другие проблемы..

      8
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      ...
      Рейтинг: +12855

      portero > Рубинище 20 минут назад

      это проверить можно, если есть записи , или скажут там похожие голоса похожие люди...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      fhnv 1 час назад

      Черчесов это дно! Без него бы парни вообще может быть и в полуфинал бы попали...парни на ЧМ играли на эмоциях и на амбициях ....

      4
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      ...
      Рейтинг: +12855

      portero > fhnv 13 минут назад

      теперь мы этого не узнаем....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      FRZZ 1 час назад

      Явно идет целенаправленная травля на Черчесова, только непонятно с какой целью ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3678

      84aivengo > FRZZ 1 час назад

      фанат что ли ? проясни свою позицию... я его чабаном и во время чм называл... и мнение свое не изменю

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +858

      Рубинище > 84aivengo 1 час назад

      Согласен с Вами..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +270

      fhnv > FRZZ 51 минуту назад

      слабый тренер вот и всё

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3180

      APchelov 1 час назад

      Доблестный ЛЫСЫрь из 90-х...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5040

      silver29 1 час назад

      Гнилая натура везде себя проявит. Его деятельность еще станет предметом разбирательства следственного комитета.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      CooL1 1 час назад

      Там и некого сейчас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29644

      Полная Канистра 1 час назад

      в какой теперь след. клуб чечес влезет решать проблемы? смелый уверенный в себе и неприкосаемый чел раз связи в правительстве имеет . Полная разруха в нашем футболе РФС дно ничего не решает

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3074

      Спартач80 1 час назад

      Это уже похоже на заказуху Черчесова и его агента в СМИ...Кому то дорогу перешли...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12855

      portero > Спартач80 16 минут назад

      официально агенства нет, а перешел как минимум Краснадору, причем тропу вытоптал

      0
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