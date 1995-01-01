«БИЗНЕС Online»: Черчесов конфликтует с «Рубином»

Как по мне сейчас Рубин вообще никакой.Кого там вызывать?А Черчесов пока неплохой вариант для сборной.Результат есть значит и трындеть на него не стоит.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поссорился с руководством «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, 55-летний специалист через связи в правительстве оказывал давление на казанский клуб, чтобы они в первую очередь погасили долги перед вратарем Сосланом Джанаевым и защитником Федором Кудряшовым.
Оба футболиста перед уходом из «Рубина» стали клиентами Алана Агузарова, который также является агентом Черчесова.
Вмешательство тренера сборной в клубные дела не понравилось руководителям «Рубина», из-за чего и начался конфликт.
В итоге Черчесов начал игнорировать футболистов казанской команды. Он впервые за 2,5 года работы не вызвал в сборную ни одного игрока «Рубина».