«БИЗНЕС Online»: Черчесов конфликтует с «Рубином»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поссорился с руководством «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, 55-летний специалист через связи в правительстве оказывал давление на казанский клуб, чтобы они в первую очередь погасили долги перед вратарем Сосланом Джанаевым и защитником Федором Кудряшовым.

Оба футболиста перед уходом из «Рубина» стали клиентами Алана Агузарова, который также является агентом Черчесова.

Вмешательство тренера сборной в клубные дела не понравилось руководителям «Рубина», из-за чего и начался конфликт.

В итоге Черчесов начал игнорировать футболистов казанской команды. Он впервые за 2,5 года работы не вызвал в сборную ни одного игрока «Рубина».