Черчесов: «Сутормин? Переход из маленького клуба в большой не означает вызов в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов хавбека «Зенита» Алексея Сутормина в команду.

«Мы смотрим на игроков и на их качества, на физическое состояние и знаем, как его использовать. Ионов играл и в «Зените», и в «Динамо». Кудряшов только приехал из Турции. Например, Сутормин из «Оренбурга» перешел в «Зенит», и его нет в сборной. Переход из маленького клуба в большой значит вызов в сборную? Нет. Все зависит от качеств», — сказал Черчесов в эфире «России 24».