Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Черчесов: «Сутормин? Переход из маленького клуба в большой не означает вызов в сборную»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал невызов хавбека «Зенита» Алексея Сутормина в команду.

    «Мы смотрим на игроков и на их качества, на физическое состояние и знаем, как его использовать. Ионов играл и в «Зените», и в «Динамо». Кудряшов только приехал из Турции. Например, Сутормин из «Оренбурга» перешел в «Зенит», и его нет в сборной. Переход из маленького клуба в большой значит вызов в сборную? Нет. Все зависит от качеств», — сказал Черчесов в эфире «России 24».

    • В прошедших отборочных матчах Евро-2020 Россия обыграла сборные Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).
    • После шести туров Россия занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от бельгийцев на три очка.

    Источник: «Россия 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru