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    Черчесов – о матче с Казахстаном: «Мы играли геометрически правильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

    – Что испытываете? Все очень непросто далось, но в итоге три очка.

    – Мы знали, что будет непростой матч, потому что и первый матч был достаточно сложный. Я еще перед игрой сказал, что результат там был 4:0, но игра не самая легкая. Самое главное – мы взяли шесть очков на этом сборе, оторвались от соперников. Ждем следующей игры.

    – Когда поняли, что надо делать замены?

    – Понятно, что когда играешь на третий день после Шотландии, мы не могли не сделать замен, потому что нам нужна была скорость по флангам. Естественно, и Черышев и Миранчук это сделали.

    А уже потом, когда соперник подустал, перестал дорабатывать, как надо, мы выпустили свежего Ионова, который изначально не мог играть, потому что у него уже икроножную начало схватывать еще в Шотландии, и нельзя было рисковать. Жирков перешел на левый фланг, Кудряшов стал часто подключаться. Зобнин вышел, чтобы середину закрыть, потому что мы стали контратаки пропускать. Все сработало.

    – То есть в первом тайме никакого волнения не было, понимали, что все по плану?

    – Мы играли геометрически правильно, но в завершающей стадии решают индивидуальные качества – открывания, техника. Подготовка атаки почти всегда была – то, что мы планировали.

    – Ваш фирменный жест – вы подгоняли и подгоняли трибуны. Это правда помогает?

    – Как видите, помогло.

    Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

    Источник: Sports.ru

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