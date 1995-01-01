Сборная России победила в пяти матчах подряд. Это лучшая серия при Черчесове

Сборная России обыграла Казахстан со счетом 1:0 в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

Для российской национальной команды это пятая победа подряд.

Как сообщает «СЭ», это самая длинная выигрышная серия сборной под руководством Станислава Черчесова.

Рекорд принадлежит Олегу Романцеву. С ним россияне победили в 12 матчах кряду в период с 26 апреля 1995-го по 27 марта 1996 года.

Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов