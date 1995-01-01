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    Сборная России победила в пяти матчах подряд. Это лучшая серия при Черчесове

    Сборная России обыграла Казахстан со счетом 1:0 в матче 6-го тура отбора Евро-2020.

    Для российской национальной команды это пятая победа подряд.

    Как сообщает «СЭ», это самая длинная выигрышная серия сборной под руководством Станислава Черчесова.

    Рекорд принадлежит Олегу Романцеву. С ним россияне победили в 12 матчах кряду в период с 26 апреля 1995-го по 27 марта 1996 года.

    Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6039

      FanatSerj 17 минут назад

      Красавеллы, опять показали свои яйца!!! да кляченогие, на старанием и своей волей к победе дожали Казахов. Как за такую сборную моно не сопереживать.

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