Отбор ЧЕ-2020. Сборная России вырвала победу над Казахстаном благодаря голу на 89-й минуте

В матче 6-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома минимально обыграла Казахстан.

Единственный гол на 89-й минуте забил правый защитник Марио Фернандес.

Россияне одержали пятую победу в шести турах и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 6-й тур

Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фернандес, 89.

Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Ан. Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Шомко, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Жуков (Исламхан, 62), Перцух, Ерланов, Малый, Щеткин (Аймбетов, 90), Федин (Мужиков, 77).

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