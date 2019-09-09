Отбор ЧЕ-2020. Сборная России вырвала победу над Казахстаном благодаря голу на 89-й минуте

Не везло в завершающей стадии. Хорошо, что додавили. Только я так и не понимаю, что Оздоев делает в сборной. Слишком много ошибок. За старание и кавказские корни его оставляют?
В матче 6-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома минимально обыграла Казахстан.
Единственный гол на 89-й минуте забил правый защитник Марио Фернандес.
Россияне одержали пятую победу в шести турах и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.
Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 6-й тур
Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Фернандес, 89.
Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Ан. Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.
Казахстан: Непогодов, Шомко, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Жуков (Исламхан, 62), Перцух, Ерланов, Малый, Щеткин (Аймбетов, 90), Федин (Мужиков, 77).