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    Отбор ЧЕ-2020. Сборная России вырвала победу над Казахстаном благодаря голу на 89-й минуте

    В матче 6-го тура отбора Евро-2020 сборная России дома минимально обыграла Казахстан.

    Единственный гол на 89-й минуте забил правый защитник Марио Фернандес.

    Россияне одержали пятую победу в шести турах и идут на втором месте в группе квалификации, уступая только Бельгии.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 6-й тур

    Россия – Казахстан – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фернандес, 89.

    Россия: Гилерме, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков, Ахметов (Зобнин, 63), Оздоев, Головин, Ан. Миранчук (Ионов, 58), Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

    Казахстан: Непогодов, Шомко, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Жуков (Исламхан, 62), Перцух, Ерланов, Малый, Щеткин (Аймбетов, 90), Федин (Мужиков, 77).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    09.09.2019 23:35
    Комментарии89
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      Рейтинг: +11531

      bset 12 минут назад

      Не везло в завершающей стадии. Хорошо, что додавили. Только я так и не понимаю, что Оздоев делает в сборной. Слишком много ошибок. За старание и кавказские корни его оставляют?

      0
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      Рейтинг: +6850

      ufos73 > bset 3 минуты назад

      Заменил быка, это временно...

      0
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      Рейтинг: +929

      sidul1 14 минут назад

      Смотреть нет желание на, этих, детей ЛИМИТА

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2817

      Gek Dement > sidul1 13 минут назад

      Так не смотри, что ж ты себя мучаешь, закрой сайт, иди по парку погуляй, тут принудительно никого не держат.

      1
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      Рейтинг: +6

      alarm 38 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартачи тормозят прогресс сборной, надо их гнать!

      -6
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      Рейтинг: +6850

      ufos73 41 минуту назад

      Казахи в автобус построились, еще и пас из центра не кому нормальный пас отдать... В одно касание вообще играть не умеют, хорошо для них 2, обычно в 3... И тренер тут не при чем! Такой уровень игроков. Ладно 3 очка есть, и выход на 99% обеспечен

      2
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      Рейтинг: +1612

      Snek > ufos73 26 минут назад

      Ага, конечно, тренер просто офигенен. Видит, что тактика не работает и делает замены по позициям, перестроиться? Не, не слышал. Физрук, а не тренер!

      1
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      Рейтинг: +6850

      ufos73 > Snek 13 минут назад

      Этот "не тренер" показывает лучший результат со времен СССР... У Хидинга была игра, но у него и игроки посильнее были! Но даже с Ними он не показал такой результат, хоть и были громкие победы, но РЕЗУЛЬТАТ хуже! А те наверно хочется как с Адвокатом закрытый клуб коне-бомжовых, одни "любимчики", хоть и в *опе )))

      2
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      Рейтинг: +2817

      Gek Dement > Snek 10 минут назад

      У него в этом матче, как и во всем этом отборе есть результат в итоге, все очки что должны были сборная взяла, а у тебя просто болтология с "умным" видом.

      1
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      Рейтинг: +1612

      Snek > ufos73 21 секунду назад

      давай-давай: кони, бомжи, сопляк, чалов, путин и т.д. Какой результат? Обыграть на зубах Казахстан? Сборную СССР за такое бы загнобили. Обыграть Шотландию? Ок, молодцы, но скотты сыграли из ряда вон плохо. Похрен, пляшем, стасян рулит чо. Неужели по сегодняшнего матчу не видно, что он тренере просто никакой? Если не видно, то мне тебя даже жалко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4986

      Агасфер 42 минуты назад

      Он и был лучшим в игре,автор единственного гола!

      3
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      Рейтинг: +2659

      Рубинище > Агасфер 34 минуты назад

      Когда Марио прилёг на газон у всей канюшни наверно екнуло. Слава богу всё обошлось.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77

      Scorp63 > Агасфер 13 минут назад

      А чем Жирков плох?! Ахметов(правда физухи не хватает)! Джикия в защите с Семёновым(редко, но надёжно)!
      Не, ребята старались и судьба их вознаградила.)

      0
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      Рейтинг: +726

      Киркинитидец 42 минуты назад

      пошли ребята спать... в пятницу опять Дзюба на горизонте!куда уж без него...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11947

      slavutiq70 45 минут назад

      Я смотрю уже многие забыли времена когда мы вообще не куда не выходили,,,,а сейчас спокойно выходим с большим очковым запасом,,,,а всё недовольные,,,,только не надо про слабых соперников писать сейчас и грандам порой тяжко играть со средними клубами,,,

      8
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      Рейтинг: +246

      Из Твери Леха > slavutiq70 38 минут назад

      Дак мы только на одном Евро не участвовали получается (спасибо Филе). А так да, футбол сейчас такой, что и хорваты Азербайджан не смогли обыграть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1014

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Матч показал неготовность команды и тренера. Дзюба никакой , а Варианта Б просто нет.
      Замены...Ну Черышева можно было на 23 минуте уже менять, Миранчук был неплох, может решения принемал не верные , так задёргали парня... Стоячий Дзю хочет только в ноги мяч получать.
      Ахметова меняет нашим мёртвым Зобниным ? Это что, стремление забить ?
      С кем тренер собирается новичков наигрывать ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +2817

      Gek Dement > Alekxei Z. 29 минут назад

      О какой неготовности речь? Выигрывают очередную игру, несмотря на то что игра не идёт, это называется на классе додавили. Все свои очки где должны были взять в этом отборе взяли, о какой к черту неготовности ты говоришь? Те команды которые не только берут свои очки где должны но ещё при этом и деклассируют соперников это топ 10 мирового рейтинга, нам до них ещё плясать и плясать, не ровня эти игроки пока что Бельгии и прочим, а в остальном, говорить о какой то неготовности это бред собачий-"ваши ожидания, ваши проблемы"( это значит если ты от этой сборной хочешь ни с того ни с сего увидеть игру на уровне первой десятки рейтинга, хоти и дальше).

      1
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      Рейтинг: +224

      S.K.V. 48 минут назад

      Всех с победой!!1 Валидольная игра.

      2
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      Рейтинг: +8054

      KLIM777 48 минут назад

      Да уж. Даже поздравлять как-то стремно. На одну игру выложились, на вторую никак не смогли. Стасик к 67 минуте делает все замены, Марио получает травму, хорошо, что продолжил и забил. Иначе кому забивать-то.

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