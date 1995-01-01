ФАН: скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Ему муже 31 год, соответственно большой контракт ему никто не даст, даже не близкий к уровню Зенита.
Вывод - никуда он не уедет.
Сотрудники скаутских отделов английских клубов присутствовали на матче сборной России с Шотландией, который прошел в Глазго.
Источник ФАН сообщил, что скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» следили за форвардом Артемом Дзюбой. Утверждается, что игрок «Зенита» оставил приятное впечатление.
- Питерский клуб может получить по Дзюбе предложение в ходе зимнего трансферного окна.
- Россия обыграла Шотландию со счетом 2:1. Дзюба забил первый гол россиян в матче.
- В понедельник Россия сыграет с Казахстаном.