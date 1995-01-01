ФАН: скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Сотрудники скаутских отделов английских клубов присутствовали на матче сборной России с Шотландией, который прошел в Глазго.

Источник ФАН сообщил, что скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» следили за форвардом Артемом Дзюбой. Утверждается, что игрок «Зенита» оставил приятное впечатление.