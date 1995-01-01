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    ФАН: скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

    Сотрудники скаутских отделов английских клубов присутствовали на матче сборной России с Шотландией, который прошел в Глазго.

    Источник ФАН сообщил, что скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» следили за форвардом Артемом Дзюбой. Утверждается, что игрок «Зенита» оставил приятное впечатление.

    • Питерский клуб может получить по Дзюбе предложение в ходе зимнего трансферного окна.
    • Россия обыграла Шотландию со счетом 2:1. Дзюба забил первый гол россиян в матче.
    • В понедельник Россия сыграет с Казахстаном.

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7312

      parevg 7 минут назад

      Ему муже 31 год, соответственно большой контракт ему никто не даст, даже не близкий к уровню Зенита.
      Вывод - никуда он не уедет.

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