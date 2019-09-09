Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Дмитрий Черышев: «Я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл с Казахстаном»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, отец хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Казахстаном.

    «В первую очередь настраиваемся на победу, верим в команду. Ждем сегодня хорошей игры в Калининграде, но тяжеловато будет. Сборная Казахстана очень хорошая команда, они сейчас набрали ход, и они знают, как играть против нас. Поэтому думаю, что будет нелегко нам против них.

    Наша сборная будет играть больше в позиционной атаке, казахи, скорее всего, будут больше обороняться, а наши позиционно атаковать. Сейчас все команды научились играть. Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана, это будет определяющим моментом в матче, и нам надо будет организованно это делать. Я думаю, голов много не будет, команды грамотно играют в обороне, но важно победить, и без разницы, с каким счетом.

    Рассчитываю ли я сегодня увидеть сына на поле? Наверное. Человек приехал поиграть за сборную, плюс, как я понимаю, Юрий Жирков отыграл все 90 минут, он отыграл очень здорово против сборной Шотландии и поучаствовал во втором голе. Неизвестно, как он восстановится. Все зависит от главного тренера, который решит, кто сыграет на этой позиции. Я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл сегодня», — сказал Черышев.

    • В понедельник, 9 сентября, состоится матч отбора к чемпионату Европы 2020 года между сборными России и Казахстана. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.
    • Перед очным поединком Россия занимает второе место в отборочной группе, а Казахстан – третье.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73646
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru