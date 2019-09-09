Дмитрий Черышев: «Я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл с Казахстаном»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, отец хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Казахстаном.

«В первую очередь настраиваемся на победу, верим в команду. Ждем сегодня хорошей игры в Калининграде, но тяжеловато будет. Сборная Казахстана очень хорошая команда, они сейчас набрали ход, и они знают, как играть против нас. Поэтому думаю, что будет нелегко нам против них.

Наша сборная будет играть больше в позиционной атаке, казахи, скорее всего, будут больше обороняться, а наши позиционно атаковать. Сейчас все команды научились играть. Будет сложно вскрыть оборону сборной Казахстана, это будет определяющим моментом в матче, и нам надо будет организованно это делать. Я думаю, голов много не будет, команды грамотно играют в обороне, но важно победить, и без разницы, с каким счетом.

Рассчитываю ли я сегодня увидеть сына на поле? Наверное. Человек приехал поиграть за сборную, плюс, как я понимаю, Юрий Жирков отыграл все 90 минут, он отыграл очень здорово против сборной Шотландии и поучаствовал во втором голе. Неизвестно, как он восстановится. Все зависит от главного тренера, который решит, кто сыграет на этой позиции. Я бы, конечно, хотел, чтобы Денис сыграл сегодня», — сказал Черышев.