Отбор ЧЕ-2020. Армения победила Боснию и Герцеговину, Мхитарян забил впервые за полгода и оформил дубль

Сборная Армении в шестом туре отборочного цикла Евро-2020 встретилась с боснийцами. Хозяевам помог победить дубль полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

Футболист забил впервые с марта. Армяне отстают от второй строчки, дающей право сыграть на Евро-2020, на три очка. Босния и Герцеговина занимает четвертое место.

Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 6-й тур

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Мхитарян, 3; 1:1 – Джеко, 13; 2:1 – Мхитарян, 66; 2:2 – Гояе, 70; 3:2 – Амбарцумян, 77; 4:2 – Лончар, 90+5 (в свои ворота).

Календарь отбора ЧЕ-2020

Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020