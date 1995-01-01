Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Отбор ЧЕ-2020. Армения победила Боснию и Герцеговину, Мхитарян забил впервые за полгода и оформил дубль

    Сборная Армении в шестом туре отборочного цикла Евро-2020 встретилась с боснийцами. Хозяевам помог победить дубль полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

    Футболист забил впервые с марта. Армяне отстают от второй строчки, дающей право сыграть на Евро-2020, на три очка. Босния и Герцеговина занимает четвертое место.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа J. 6-й тур

    Армения – Босния и Герцеговина – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мхитарян, 3; 1:1 – Джеко, 13; 2:1 – Мхитарян, 66; 2:2 – Гояе, 70; 3:2 – Амбарцумян, 77; 4:2 – Лончар, 90+5 (в свои ворота).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3289

      Yev 13 минут назад

      Матч-огонь! Неожиданно. Я, как человек-советский, рад за армян, молодцы! Но справедливости ради, странное назначение судьи - француза, при огромной армянской диаспоре во Франции, он-то и выташил хозяев. Два стопроцентных пенальти не назначил, но армяне заслужили победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      Black77718 13 минут назад

      Ну в этот раз Генрих наконец сделал то,что должен делать лидер команды,зарешал.А вот Джеко вытащить не смог,в итоге эти два гола и принесли Армении решающий перевес.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +612

      ZAITZEFF2011 13 минут назад

      Очень хороший матч. Мхитарян красава. Удачи армянам в отборочном цикле.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru