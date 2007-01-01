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    «Давайте друг друга поддерживать и поменьше оскорблений»: Дзюба обратился к болельщикам сборной России

    Капитан сборной России Артeм Дзюба записал видеообращение для болельщиков национальной команды.

    «Всем привет. Чуть-чуть на эмоциях после игры, не уснуть до утра, поэтому захотел записать обращение. Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо вам за смс, сообщения в Instagram, спасибо всем, кто пришел на трибуны и тем, кто поддерживал нас по телевизору. Это дорогого стоит.

    Я очень вам благодарен, мы с ребятами сражались, честно. Очень волнительный матч был и очень хотели порадовать всю страну своей победой. От лица всей команды благодарю вас за добрые слова. Мы безумно счастливы. Вместе давайте двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть, переживать. И поменьше оскорблений и всякой грязи», – сказал Дзюба в обращении, опубликованном в его инстаграме.

    • В пятницу Россия одержала волевую победу над Шотландией со счетом 2:1.
    • Матч состоялся в рамках отбора Евро-2020.
    • Следующий соперник россиян – Казахстан.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +208

      Swamp_07 16 секунд назад

      А давайте Дзюба бежать всей командой быстрее вопреки тренеру!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +233

      ALEX TARAN 5 минут назад

      А дзюбальдо повзраслел...раньше на право и налево сам грязь плескал...

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