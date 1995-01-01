Дзюба – о матче с Шотландией: «Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел»

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы своей команды над Шотландией в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

«Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьeтся до конца, не уступает единоборства. Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел. Мужская борьба, битва была. Самое прекрасное, что мы в ней победили.

Наше сердце сильнее бьeтся и преданней. Мы заслуженно победили. Мы могли решить всe раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», – сказал Дзюба.

Россия одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

Следующий соперник россиян – Казахстан.

Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?