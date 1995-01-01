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    Дзюба – о матче с Шотландией: «Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел»

    Капитан сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы своей команды над Шотландией в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

    «Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьeтся до конца, не уступает единоборства. Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел. Мужская борьба, битва была. Самое прекрасное, что мы в ней победили.

    Наше сердце сильнее бьeтся и преданней. Мы заслуженно победили. Мы могли решить всe раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», – сказал Дзюба.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    Источник: «Чемпионат»

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