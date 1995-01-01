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    Головин: «Получилась валидольная концовка, но главное, что набрали три очка»

    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу своей команды над Шотландией в матче 5-го тура отбора Евро-2020.

    «Думаю, что сыграл неплохо, но мог, конечно, лучше. Были моменты забить, не получился удар. Могли все решить раньше, забить больше, поэтому такая валидольная концовка. Главное, что набрали три очка.

    Шотландцы на самом деле очень жестко играли, даже как-то шипами попали прямой ногой в колено, не знаю, почему судья не отреагировал, очень странно. Но мы были готовы к этому, тоже бились. Вполне себе английский футбол», – сказал Головин.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    Источник: Sports.ru

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