Черчесов – о победе над Шотландией: «Рад, что выиграли, но это уже история»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

«Я не знал, что Шотландия в первый раз проиграла дома за четыре года. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы – что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались.

Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро ещe один матч, так что победа над Шотландией – уже история», – сказал Черчесов.