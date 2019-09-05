Отбор ЧЕ-2020. Дания забила шесть безответных голов Гибралтару, Швейцария сыграла вничью в Ирландии

В матче пятого тура группы D отборочного цикла Евро-2020 встретились сборные Швейцарии и Ирландии. Команды обменялись голами, у гостей отличился защитник Фабиан Шер.

В другой игре датчане забили шесть безответных голов сборной Гибралтара. Лидером группы являются ирландцы, а сборная Швейцарии на текущий момент на чемпионат Европы не проходит, поскольку идет третьей.

Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 5-й тур

Ирландия – Швейцария – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Шер, 74; 1:1 – Макголдрик, 85.

Гибралтар – Дания – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Сков, 6: 0:2 – Эриксен, 34 (с пенальти); 0:3 – Эриксен, 50 (с пенальти); 0:4 – Делэйни, 69; 0:5 – Гиткьяер, 73; 0:6 – Гиткьяер, 78.

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