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    Отбор ЧЕ-2020. Дания забила шесть безответных голов Гибралтару, Швейцария сыграла вничью в Ирландии

    В матче пятого тура группы D отборочного цикла Евро-2020 встретились сборные Швейцарии и Ирландии. Команды обменялись голами, у гостей отличился защитник Фабиан Шер.

    В другой игре датчане забили шесть безответных голов сборной Гибралтара. Лидером группы являются ирландцы, а сборная Швейцарии на текущий момент на чемпионат Европы не проходит, поскольку идет третьей.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 5-й тур

    Ирландия – Швейцария – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шер, 74; 1:1 – Макголдрик, 85.

    Гибралтар – Дания – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сков, 6: 0:2 – Эриксен, 34 (с пенальти); 0:3 – Эриксен, 50 (с пенальти); 0:4 – Делэйни, 69; 0:5 – Гиткьяер, 73; 0:6 – Гиткьяер, 78.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2019 23:52
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