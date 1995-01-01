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    Черышев: «В матче с Шотландией нам обязательно надо взять три очка»

    Вингер сборной России Денис Черышев рассказал о своей физической готовности, а также поделился ожиданиями от матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

    «Я приехал в сборную одним из последних, до этого были восстановительные тренировки, как сказали ребята. Но сегодня потренировались поинтенсивнее, вечером будет теория, готовимся. Не знаю, буду ли играть в стартовом составе – это зависит от Станислава Саламовича. Я готов играть, но всe зависит от тренера. Если надо – готов помочь команде.

    Что касается старта сезона, то я только восстановился после травмы, потихоньку вхожу в ритм и набираю игровое время. Главное – чувствую себя хорошо, теперь постепенно надо входить в режим, и всe будет нормально.

    Ожидания от Шотландии? Сегодня рассмотрим их игру, успеем всe посмотреть правильно. Надо концентрироваться на себе, у нас хорошая команда и коллектив, нам обязательно надо взять три очка», – сказал Черышев.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.
    • 9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

    Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +32384

      portero 2 минуты назад

      Ну если только ты будешь феерить и забивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14172

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      В каждой игре вы обязаны взять свои три очка! Иначе, нехер выходить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1489

      koli4ka 57 минут назад

      Дениска,и ты серьёзно в это веришь???...утопия. очечечко бы привезти и то бы праздник!!!

      0
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