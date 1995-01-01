Черышев: «В матче с Шотландией нам обязательно надо взять три очка»

Вингер сборной России Денис Черышев рассказал о своей физической готовности, а также поделился ожиданиями от матча 5-го тура отбора Евро-2020 против Шотландии.

«Я приехал в сборную одним из последних, до этого были восстановительные тренировки, как сказали ребята. Но сегодня потренировались поинтенсивнее, вечером будет теория, готовимся. Не знаю, буду ли играть в стартовом составе – это зависит от Станислава Саламовича. Я готов играть, но всe зависит от тренера. Если надо – готов помочь команде.

Что касается старта сезона, то я только восстановился после травмы, потихоньку вхожу в ритм и набираю игровое время. Главное – чувствую себя хорошо, теперь постепенно надо входить в режим, и всe будет нормально.

Ожидания от Шотландии? Сегодня рассмотрим их игру, успеем всe посмотреть правильно. Надо концентрироваться на себе, у нас хорошая команда и коллектив, нам обязательно надо взять три очка», – сказал Черышев.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября в Глазго.

9 сентября российская сборная проведет домашний матч с Казахстаном.

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией