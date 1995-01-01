Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией

удачи!!!
Сборная России продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
Сегодня, 3 сентября, национальная команда провела тренировку в полном составе, сообщает «Чемпионат».
Занимались в общей группе в том числе «легионеры» Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной накануне вечером.
- Россияне сыграют с Шотландией 6 сентября в гостях, а с Казахстаном – 9 сентября дома.
- По итогам четырех туров команда Станислава Черчесова занимает второе место в своей отборочной группе, уступая только Бельгии.