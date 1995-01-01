Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Шотландией

Сборная России продолжает подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

Сегодня, 3 сентября, национальная команда провела тренировку в полном составе, сообщает «Чемпионат».

Занимались в общей группе в том числе «легионеры» Денис Черышев и Александр Головин, которые прибыли в расположение сборной накануне вечером.