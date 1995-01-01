Гамула: «Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя такого талантливого форварда, как Чалов»

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал невызов в сборную России форварда ЦСКА Федора Чалова.

«Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет. Возможно, его успехи связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат. Кто знает? Поэтому сейчас он едет к Черчесову, а Чалов – нет.

Там серьезные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артем Дзюба. Таким образом, оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму – всем плюс. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Просто сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой четкий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошел. Зато сыграет за молодежную команду, защитит честь страны на других полях.

Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», – сказал Гамула.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о Чалове.