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    Гамула: «Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя такого талантливого форварда, как Чалов»

    Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал невызов в сборную России форварда ЦСКА Федора Чалова.

    «Чалова в сборной знают, рассчитывают на него и готовы позвать в любую минуту. С Комличенко другая история. Надо окончательно понять, что он из себя представляет. Возможно, его успехи связаны с тем, что в Чехии слабый чемпионат. Кто знает? Поэтому сейчас он едет к Черчесову, а Чалов – нет.

    Там серьезные соперники из Сербии и Болгарии, а за основу тем временем будет играть Артем Дзюба. Таким образом, оба форварда будут в тонусе и не потеряют форму – всем плюс. Это не означает, что у основной сборной впереди какие-то проходные игры. Просто сейчас на Шотландию и Казахстан у тренерского штаба есть свой четкий план, и очевидно, что Чалов под систему игры против этих соперников не подошел. Зато сыграет за молодежную команду, защитит честь страны на других полях.

    Не ищите здесь заговора. Просто так от таких нападающих, как Чалов, не отказываются. Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя столь талантливого форварда», – сказал Гамула.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о Чалове.

    • В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана.
    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск.
    • Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.

    Источник: RT

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1437

      Axe111 1 час назад

      А он разве не идиот????

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      Рейтинг: +4342

      subbotaspartak 1 час назад

      Всему на Земле свой час и своё время...

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      Рейтинг: +648

      GSmall 2 часа назад

      Впервые с ним соглашусь

      0
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      Рейтинг: +6976

      Skull_Boy 2 часа назад

      За то олигофрены и лавочники в строю

      0
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      Рейтинг: +3214

      Yev 2 часа назад

      Идиот он или нет, но только когда наша сборная в последний раз доходила до 1/4 финала ЧМ? А, ну да, повезло. Значит он везучий идиот.
      А по поводу вызова-невызова пепед ЧМ тоже истерика "специалистов" была, ну ничего пеиухи кукарекают, а караван идет.
      Россия - вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +8026

      Cules2013 > Yev 2 часа назад

      ну хоть кто-то на позитиве, а то, читая комменты болельщиков в течение года, может сложиться впечатление, что у них биполярное расстройство - то апатия и безнадёга, то какое-то излишнее возбуждение) Надо как-то держаться одной линии мнений и поведения.

      0
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      Рейтинг: +2819

      САДЫЧОК > Yev 1 час назад

      Только , ты забыл , что играли у себя дома , да еще и со слабым Египтом и саудитами , да развалившейся Испанией без тренера !

      0
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      Рейтинг: +2086

      TOMSON > САДЫЧОК 1 час назад

      Они слабыми стали, когда их в одну калитку обыграли. А до этого большенство кричало, что мы им проиграем. А потом это же большинство на улицу полезло. Что что, а «переобуваться» у нас всегда умели.

      0
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      Рейтинг: -558

      DonBaton 2 часа назад

      Талант?один "талант" уже сосет в монако,второй такой же. Уровень дворовых команд какого-нибудь Мозамбика,не более

      -3
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      Рейтинг: +9371

      vladimir-7 3 часа назад

      Таких идиотов, как лысый пастух, еще никто не видел, кроме плешивого.

      1
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      Рейтинг: +84

      spiker 3 часа назад

      Черчесов и есть полный идиот.

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