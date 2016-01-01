Черчесов: «Дзюба – наш капитан. Для нас он лучше, чем Чалов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

– Почему Чалов рассматривается как игрок скамейки?

– Потому что Дзюба – наш капитан, он лучше, чем Чалов, для нас.

– Можете расшифровать, что значит «лучше для нас»?

– Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время, – сказал тренер.

Черчесов также заявил, что ничего не подарил Дзюбе на день рождения, кроме вызова в сборную.