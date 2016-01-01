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    Черчесов: «Дзюба – наш капитан. Для нас он лучше, чем Чалов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

    – Почему Чалов рассматривается как игрок скамейки?

    – Потому что Дзюба – наш капитан, он лучше, чем Чалов, для нас.

    – Можете расшифровать, что значит «лучше для нас»?

    – Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время, – сказал тренер.

    Черчесов также заявил, что ничего не подарил Дзюбе на день рождения, кроме вызова в сборную.

    • В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2191

      maygli 5 минут назад

      Все нужны и сразу!

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      Рейтинг: +1052

      altezzik 10 минут назад

      Для кого - для вас? Сборная России - наша общая. А не твоя лично.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Vis-ok 13 минут назад

      Дзюба- травма

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11829

      slavutiq70 24 минуты назад

      Может и всё правильно,,,Но такт надо всё таки иметь,,,,и со временем возможно придётся работать с этим игроком,,,так зачем было так грубо отвечать,,,

      0
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      Рейтинг: +4823

      BRO_football 32 минуты назад

      Чалову лучше помочь юниорской сборной России хорошо стартовать в Квалификации ЧЕ-2021, пока есть такая возможность. То же самое Облякову, Игнатьеву, Сулейманову и Максименко. Если всех их во взрослую сборную пригласить, то кто же в молодёжке будет играть?
      А во взрослой сборной и в самом деле есть кому сыграть. Дзюба между прочим с 5 голами на 2 месте в списке бомбардиров Квалификации ЧЕ-2020. Многие хотели посмотреть как Комличенко играет. Смолов неплохо стартовал сезона за Локомотив. Возможно, кто-нибудь из полузащитников забьёт.
      Я одного не пойму. Почему Черышева не позвали? Он вроде бы уже вылечился от травмы.

      1
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      Рейтинг: +4823

      BRO_football > BRO_football 18 минут назад

      Отбой, Черышев есть в заявке. Просто в Валенсии он нападающий, а в сборной его полузащитником сделали, поэтому не сразу его нашёл.

      0
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      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak 50 минут назад

      я русски плохо понимат...
      Сказал -лучче, но не могу объяснят.

      0
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      Рейтинг: +917

      rash1959 59 минут назад

      черкесов - это дорога в никуда. И не дай бог Федун его пригласит на следующий год.

      0
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      Рейтинг: +1914

      BlackMurder 59 минут назад

      Глупец ты тренер, так громко бросаться словами нельзя

      3
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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 1 час назад

      Черчесов желаю твоей сборной проиграть и скорейшего твоего увольнения!

      4
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      Рейтинг: +7445

      Serjoga > Garrincha58 56 минут назад

      Если букву Т поменяешь на "С", то я соглашусь! И плюсану!

      1
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      ...
      Рейтинг: +7445

      Serjoga > Garrincha58 55 минут назад

      Сейчас более внимательно прочитал! Двояко ты написал!.....

      1
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      Рейтинг: +5993

      Asbjorn 1 час назад

      мог бы и на баночку вызвать,что бы человек привыкал к первой сборной,нет,усатый гнет свою дебильную линию,не позавидую клубу,который его пригласит

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