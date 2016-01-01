Черчесов: «Дзюба – наш капитан. Для нас он лучше, чем Чалов»

Все нужны и сразу!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о форварде ЦСКА Федоре Чалове.
– Почему Чалов рассматривается как игрок скамейки?
– Потому что Дзюба – наш капитан, он лучше, чем Чалов, для нас.
– Можете расшифровать, что значит «лучше для нас»?
– Зачем расшифровывать? У вас есть вопрос, я ответил. Всему свое время, – сказал тренер.
Черчесов также заявил, что ничего не подарил Дзюбе на день рождения, кроме вызова в сборную.
- В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
- Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.