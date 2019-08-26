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    Черчесов: «Кроме вызова в сборную, ничего не подарил Дзюбе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что подарил нападающему «Зенита» и капитану национальной команды Артему Дзюбе на день рождения, который был 22 августа.

    «Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так смс отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – сказал Черчесов.

    По его словам, матч с Шотландией станет для Дзюбы «мотивационным личным моментом». «У нас он капитан команды, и личное уходит в сторону», – добавил тренер.

    • В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск.
    • Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:16
    Комментарии13
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      Рейтинг: +36

      Vis-ok 18 минут назад

      Даже романтичную ночь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 1 час назад

      тренера в отставку а Дзюбу в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +348

      SinyaaPyll 2 часа назад

      Чабан думает, что пруха - это навечно.

      0
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      Рейтинг: +1225

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Мог бы подарить ему капитанские погоны, коли оба козыряют по-армейски)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      dimag 2 часа назад

      Дзюбе уважуха- столько скитался по командам и стал выше спартака, нечего тут обсужать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1270

      Derzkiy1 2 часа назад

      Два полена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2725

      woyser 3 часа назад

      Так это подарок от "великого" "великому"!)) Ух, отлегло, а то думал за заслуги какие-то.

      2
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      Рейтинг: +7236

      parevg 3 часа назад

      А зачем ему что-то дарить??? У Дзюбы, благодаря газпрому, все мечты сбылись.

      3
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      Рейтинг: +7219

      alex1951 3 часа назад

      Барин и холоп. Избаловал хозяин ,раба своего то.....евоный ресурс ,был ищще исчерпан а игре сХорватией!

      0
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      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Крепкая у них "дружба."

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      Рейтинг: +2725

      woyser > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Настаячая!

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