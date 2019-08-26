Черчесов: «Кроме вызова в сборную, ничего не подарил Дзюбе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что подарил нападающему «Зенита» и капитану национальной команды Артему Дзюбе на день рождения, который был 22 августа.

«Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так смс отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – сказал Черчесов.

По его словам, матч с Шотландией станет для Дзюбы «мотивационным личным моментом». «У нас он капитан команды, и личное уходит в сторону», – добавил тренер.