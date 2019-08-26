Черчесов: «Кроме вызова в сборную, ничего не подарил Дзюбе»

Даже романтичную ночь?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что подарил нападающему «Зенита» и капитану национальной команды Артему Дзюбе на день рождения, который был 22 августа.
«Я ему ничего не подарил, кроме вызова. А так смс отправил, поздравил. Это наша обычная традиция», – сказал Черчесов.
По его словам, матч с Шотландией станет для Дзюбы «мотивационным личным моментом». «У нас он капитан команды, и личное уходит в сторону», – добавил тренер.
- В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
- Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск.
- Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.