Черчесов: «Вызвать Соболева мыслей не было»

Насчёт Соболева не знаю, а мысли - проявление ума обычно,
В настоящей ситуации - необычно.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не был кандидатом на вызов в национальную команду.
«Вызывать Соболева мыслей не было. Всему свое время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз», – сказал Черчесов.
- В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана. Черчесов вызвал троих форвардов: Николая Комличенко, Артема Дзюбу и Федора Смолова.
- Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.
- В текущем сезоне 22-летний Соболев забил шесть голов и сделал два ассиста в семи матчах, сейчас форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.