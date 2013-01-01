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    Черчесов: «Вызвать Соболева мыслей не было»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не был кандидатом на вызов в национальную команду.

    «Вызывать Соболева мыслей не было. Всему свое время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз», – сказал Черчесов.

    • В понедельник сборная России огласила список из 26 футболистов, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро -2020 против Шотландии и Казахстана. Черчесов вызвал троих форвардов: Николая Комличенко, Артема Дзюбу и Федора Смолова.
    • Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:45, мск. Матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде на стадионе «Калининград», игра также начнется в 21:45 мск.
    • В текущем сезоне 22-летний Соболев забил шесть голов и сделал два ассиста в семи матчах, сейчас форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии22
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      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak 9 минут назад

      Насчёт Соболева не знаю, а мысли - проявление ума обычно,
      В настоящей ситуации - необычно.

      0
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      Рейтинг: +4823

      BRO_football 23 минуты назад

      Согласен. Я искренне не понимаю тех дураков, которые с пеной у рта заявляют, что в сборную России срочно нужно приглашать Соболева. Они действительно считают, что если Соболев хорошо сыграл 7 матчей в РПЛ, то значит и в сборной России выйдет и в первом же матче отлично сыграет и забьёт гол? Нет! Это так не работает! Так даже в европейских сборных не делают! Вы видели когда-нибудь, чтобы условного Роналду в сборной поменял новичок, который в первый раз за карьеру забил 5 голов в местом чемпионате?
      Теперь я понимаю Черчесова. С какой иногда глупой аудиторией ему приходится работать.

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      Рейтинг: +30860

      Полная Канистра > BRO_football 12 минут назад

      он и не работал с аудиторией он всегда клал на неё

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      Рейтинг: +3647

      ivan-football-fan 28 минут назад

      ...у Черчесова мыслей как не было, так и нет...

      1
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      Рейтинг: +892

      amazonaws 34 минуты назад

      Чтобы вызвать в сборную своего игрока и поднять на него ЦЕНУ, надо агентам РАСКОШЕЛИТЬСЯ!
      Ставки и расценки им известны!
      Некоторые агенты своих уже оплатили и пропихнули.
      Чиновники РФС и сборной на этом неплохо зарабатывают и ОТКАТЫВАЮТ в свой карман ПРИЛИЧНЫЕ деньги!!!

      Если агент не проплатит, Соболева в сборную не пригласят!
      Утром деньги, а вечером приглашение в сборную!
      Ловкость рук и ни какого мошенничества.

      Многие чиновники на этом руку набили и отработали безотказную систему МЗДОИМСТВА с игроков и их агентов.
      На футболе многие ОТКАТЫВАЮТ и криминально обогащаются!!!

      2
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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 1 час назад

      Всех в сборную вызвать нельзя, а то список так до 40-50 человек довести можно. Просили Шапи, Комличенко? Вот они. Не скажу, что полностью понимаю и поддерживаю логику Черчесова, но каких-то больших претензий нет. Мне, честное слово, вообще пофигу, кто будет играть в старте, лишь бы побеждали. Разве что по Смолову непонятно. Я сколько матчей сборной ни смотрел, он же просто дрова неотёсанные.

      1
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      Рейтинг: +601

      shikari__ > Cules2013 53 минуты назад

      Шапи в другой сборной.

      0
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      Рейтинг: +8016

      Cules2013 > shikari__ 39 минут назад

      а, имел ввиду Бакаева, перепутал

      0
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      Рейтинг: +3208

      Yev 1 час назад

      Сборная - это не пожарная команда. Есть более менее сыгранный коллектив и встаевать новенткого, всё перекручивать из-за Соболева я думаю рано. За ним надо пронаблюдать и поппобовать в товарищиских матчах.
      И по поводу Чалова: на сегодняшний момент объективно Дзюба важнее для сборной.
      Будем ждать добротной и хорошей игры.
      Россия - вперёд!!!

      1
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      Рейтинг: +13743

      shinnik 1 час назад

      Грамотно.
      Можно ещё и Сапогова..)
      кто нИ блеснёт-сразу в сборную..Блеф.

      1
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      Рейтинг: +2028

      Аид666 1 час назад

      а зря...

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      Рейтинг: +601

      shikari__ 2 часа назад

      повторюсь, ладно с Чаловым все понятно, играть при усаче он не будет, но логику с не вызовом Соболева трудно проследить, человек на данный момент лучший бомбардир, забил 6 мячей, играя не в самой сильной команде, ладно вызвал Дзюбу с 4 мячами, но он вызывает еще Комличенко с 4 мячами(которые забиты аутсайдеру чемпионата чехии) и Смолова с 2 мячами. мне кажется невызов Феди в сборную взбодрил бы его, что пошло бы в плюс, как самому игроку, так и Локо. при том Соболев, Дзюба, Комличенко это нападающие одного плана, но Соболев техничнее остальных будет. даже если бы и в основе не играл, то это была бы топовая замена Дзюбе на поле.

      3
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      Рейтинг: +364

      dimag > shikari__ 2 часа назад

      Ты в самом деле Грибоедов думаешь ,что тут все прочитали твое Горе от ума? Пиши короче и проще...

      -2
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      Рейтинг: +601

      shikari__ > dimag 51 минуту назад

      пишу короче: пиз.д.е.ц.

      3
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      Рейтинг: +364

      dimag > shikari__ 27 минут назад

      Молодец, молодчина - получаешь ты два чина!

      0
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      Рейтинг: +364

      dimag 2 часа назад

      И мы посмотрим - стоит ли он(Комличенко) 2,8 ляма евро.

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