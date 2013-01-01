Черчесов: «Вызвать Соболева мыслей не было»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не был кандидатом на вызов в национальную команду.

«Вызывать Соболева мыслей не было. Всему свое время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз», – сказал Черчесов.