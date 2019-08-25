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    Джикия: «Мы своей игрой будем делать так, чтобы вокруг «Спартака» не лилась грязь»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ.

    «Тиль и Джордан забили первые голы? Ждем от них какого-нибудь мероприятия по этому поводу. Почему бы и нет? Но только после «Зенита» и матчей на сборные. Дай бог, нас туда вызовут.

    Истерия вокруг «Спартака» заканчивается? На этот вопрос точно не могу ответить. Вокруг «Спартака» всегда будет что-то происходить. Этот клуб самый великий, самый популярный. Но игроки, тренерский штаб знают, что у нас есть болельщики, которые искренне переживают за нас, которые с нами до конца. Мы будем играть для них. Мы своей игрой будем делать так, чтобы грязь вокруг нас не лилась», – сказал Джикия.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:22
    Комментарии29
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      Рейтинг: +992

      Спартач80 1 час назад

      Мы с вами всегда!!!!Отвечайте взаимностью-игрой!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19540

      oyabun 6 часов назад

      Всё хорошо, красиво сказал. Но в обороне традиционно какая то ..опа. Любая, даже самая слабая команда чувствует себя вольготно в нашей штрафной.

      3
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 6 часов назад

      Грязь ты сам льешь, кося по ногам соперников.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +992

      Спартач80 > paracetamol 26 минут назад

      Хм...один из самых чистых защитников...Примеры его грязной игры есть,или как обычно-питерская балаболка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2191

      maygli 6 часов назад

      Делайте, что-то с обороной, спасибо Максименко выручал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +73539

      zigbert 7 часов назад

      Главное надо показывать надежную игру и уверенность в своих силах.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20471

      gol_kak_sokol 8 часов назад

      Наоборот, чем лучше будет игра, тем больше завистники будут придумывать всякую хрень. От этой публики никуда не денешься, даже спартачи иногда ведутся.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      22 raza chemp > gol_kak_sokol 8 часов назад

      Да тут на бомбардире, столько говноболел Спартака, которые начинаю по тихой переобуваться. Хорошо есть те кто верит до конца и поддерживает клуб тренера игроков

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5852

      батог > 22 raza chemp 8 часов назад

      А какой клуб тренера игроков ты поддерживаешь ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +8570

      vka1970 > 22 raza chemp 7 часов назад

      Я помню как ты тут появился.Аккурат когда Глушаков устроил войну в клубе.И как топил за Пиджака помню.Как доказывал , что весной увидим совсем другую команду. Увидел мозгоклюй ?
      Трепло одноклеточное.Между нами разница в том, что я говорю, что вижу, а ты транслируешь свои фантазии.Учись быть адекватным, а не живи в своём придуманном мире.

      8
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      ...
      Рейтинг: +5852

      батог > vka1970 7 часов назад

      Я так понял, они с Олежей дружат !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      22 raza chemp > vka1970 6 часов назад

      Я топил за глушака за педжака верил и буду верить что Спартак будет лучше и буду поддерживать его в любое время, поражений и побед а ты как шлюха будешь постоянно преобуваться

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      22 raza chemp > батог 6 часов назад

      25 лет топлю за спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8570

      vka1970 > батог 6 часов назад

      Скорее всего так, но разве он в этом признается ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8570

      vka1970 > 22 raza chemp 6 часов назад

      Ещё раз слова Старостина тебе в клюв:
      "Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке."
      И Спартак пишется с большой буквы, если ты не потомок Шариковых.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2952

      Дядя Серёжа > 22 raza chemp 5 часов назад

      53 года болею за Спартак, он лучший без разговоров. Поэтому не обсуждаю тренеров, состав, а жду игру и побед, расстраиваюсь при поражениях и опять жду игру и побед. Сейчас жду Брагу. Куплю пива.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1571

      Д Альбертини > Дядя Серёжа 5 часов назад

      Дядь Серёж, хорошо вы сказали! Я примерно так же переживаю за свой клуб!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5852

      батог > 22 raza chemp 4 часа назад

      А я с 1968, и что теперь как в песочнице: "чей папа сильней" ?
      РС. Правильно сказал дядя Сережа, Глушаки приходят и уходят, а Спартак остается и мы с ним !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak > батог 49 минут назад

      Глушак дарил радости и ушёл. Спартак остался и МЫ с ним!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Играйте с таким настроем, как с ЦСКА, и всё наладится!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2674

      paracetamol 9 часов назад

      Объясни, почему тебя не выгнали?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5852

      батог > paracetamol 9 часов назад

      А чемодан с баксами не видел что ли, судье на поле передали ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5852

      батог > paracetamol 8 часов назад

      Так че, действительно не видел ??? А что ж ты смотрел то, а дорогой ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Бенедиктус > батог 7 часов назад

      У него весь экран был в соплях, после просмотра матча Уфа-Зенит. Поэтому он чемодан с баксами и не заметил.

      2
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      Рейтинг: +17231

      VVM1964 > paracetamol 7 часов назад

      Ждут , когда под твою хотелку правила перепишут )))

      0
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      Рейтинг: +95

      SPАM 9 часов назад

      Но оборона пока слабовата(

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      Рейтинг: +5852

      батог > SPАM 9 часов назад

      К Новому году должны сыграться !!!

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      Рейтинг: +8340

      Диктор 10 часов назад

      Просто играйте так -чтобы мы за вас радовалисью

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