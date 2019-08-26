Джикия: «Мы своей игрой будем делать так, чтобы вокруг «Спартака» не лилась грязь»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ.

«Тиль и Джордан забили первые голы? Ждем от них какого-нибудь мероприятия по этому поводу. Почему бы и нет? Но только после «Зенита» и матчей на сборные. Дай бог, нас туда вызовут.

Истерия вокруг «Спартака» заканчивается? На этот вопрос точно не могу ответить. Вокруг «Спартака» всегда будет что-то происходить. Этот клуб самый великий, самый популярный. Но игроки, тренерский штаб знают, что у нас есть болельщики, которые искренне переживают за нас, которые с нами до конца. Мы будем играть для них. Мы своей игрой будем делать так, чтобы грязь вокруг нас не лилась», – сказал Джикия.