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    Okko предоставит компенсацию владельцам абонементов за неполадки в трансляциях АПЛ

    Онлайн-кинотеатр Okko обратился к владельцам платных абонементов в связи с неполадками в трансляциях английской Премьер-лиги.

    «Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.

    С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию», – говорится в сообщении.

    Источник: Телеграм-канал Okko

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    11.08.2019 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +35

      Droni 12 августа 2019, 01:45

      Смотрите АПЛ на Белорусь 5 и все будет ок )))

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 августа 2019, 22:18

      Интересно, сколько у них подписантов ? Смотрели тысячи, а теперь лишили всех. Футбол стал привилегией супер богатых и продвинутых. Тина должна что то сделать, чтобы восстановить права основной массы болельщиков. История не красивая и не уважительная. Все равно что украсть и спрятать в тумбочку.

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