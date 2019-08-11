Okko предоставит компенсацию владельцам абонементов за неполадки в трансляциях АПЛ

Онлайн-кинотеатр Okko обратился к владельцам платных абонементов в связи с неполадками в трансляциях английской Премьер-лиги.

«Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.

С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию», – говорится в сообщении.