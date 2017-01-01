Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»

Букмекерская контора «Олимп» заключила эксклюзивное партнерское соглашение с онлайн-кинотеатром Окко (принадлежит Rambler Group), который будет транслировать матчи АПЛ в новом сезоне.

Контракт подписан на один сезон и имеет возможность продления. По договору «Олимп» получит исключительные права на показ турнира в пунктах приема ставок и барах и сможет организовывать фан-зоны для просмотра. Сумма сделки оценивается в 18–22 миллиона евро.

Okko получил права на эксклюзивную трансляцию матчей АПЛ на территории России в 2019–2022 годах за 7 млн евро в год. До этого чемпионат Англии показывал телеканал «Матч ТВ».