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    Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»

    Букмекерская контора «Олимп» заключила эксклюзивное партнерское соглашение с онлайн-кинотеатром Окко (принадлежит Rambler Group), который будет транслировать матчи АПЛ в новом сезоне.

    Контракт подписан на один сезон и имеет возможность продления. По договору «Олимп» получит исключительные права на показ турнира в пунктах приема ставок и барах и сможет организовывать фан-зоны для просмотра. Сумма сделки оценивается в 18–22 миллиона евро.

    Okko получил права на эксклюзивную трансляцию матчей АПЛ на территории России в 2019–2022 годах за 7 млн евро в год. До этого чемпионат Англии показывал телеканал «Матч ТВ».

    • Ранее сообщалось, что Okko начал продажу подписок на трансляции матчей АПЛ.
    • Стоимость подписки на месяц составляет 519 рублей.

    Источник: «Коммерсант»

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