Гулиев, Мирзов и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Туном»

Стали известны стартовые составы «Туна» и «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Тун»: Февр, Хавенаар, Родригеш, Гелми, Хефти, Гларнер, Кастроман, Стиллхарт, Йосс, Рапп, Мюнси.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Гулиев, Джано, Бакаев, Мирзов, Понсе.