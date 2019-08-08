Гулиев, Мирзов и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Туном»

Стали известны стартовые составы «Туна» и «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
«Тун»: Февр, Хавенаар, Родригеш, Гелми, Хефти, Гларнер, Кастроман, Стиллхарт, Йосс, Рапп, Мюнси.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Гулиев, Джано, Бакаев, Мирзов, Понсе.
- «Тун» занимает предпоследнее место в чемпионате Швейцарии. «Спартак» идет 11-м в РПЛ.
- Ответная игра команд пройдет в России 15 августа.
Источник: Официальный сайт УЕФА