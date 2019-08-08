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  • Гулиев, Мирзов и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Туном»

Гулиев, Мирзов и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Туном»

8 августа 2019, 18:52
26

Стали известны стартовые составы «Туна» и «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Тун»: Февр, Хавенаар, Родригеш, Гелми, Хефти, Гларнер, Кастроман, Стиллхарт, Йосс, Рапп, Мюнси.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Гулиев, Джано, Бакаев, Мирзов, Понсе.

  • «Тун» занимает предпоследнее место в чемпионате Швейцарии. «Спартак» идет 11-м в РПЛ.
  • Ответная игра команд пройдет в России 15 августа.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Спартак Тун
Комментарии (26)
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Pilottt
1565279703
Шо опять Джано?
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Skull_Boy
1565280138
Джано серьезно, да уж
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Сильвербой
1565280411
Ну какого результата можно требовать вот от этого состава??????
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Chingis17rus
1565281032
Dream Team ...)
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oyabun
1565282227
Я не знаю, какую еще игру надо показать Джано, чтобы Кононов перестал ставить его на матч, автогол забить что ли? И то навряд ли подействует.
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slavа0508
1565282527
Кононов даже состав оптимальный не может выставить...что уж тогда про остальное говорить...
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xrrrx
1565282593
джано))) понсе))) гулиев)))
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Мага 13
1565284320
что-то Кононов намудрил... с таким стартовым составом можно и в высшей лиге не удержаться, не говоря уже о прохождении в групповой этап лиги европы... но все же надежда умирает последней, Красно-Белые, болеем за наших! вперед, Спартак!
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RotBerg
1565285773
Смотрю, как Ширле разминается... он всегда, как туберкулёзник выглядел?
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erma
1565289202
Спартак, по игре - это катастрофа! Что еще нужно, чтобы уволить г-на К? Ну и конечно Мирзов и Ананидзе просто нулевые. Я всегда защищал Жано, но вижу, что зря. Абсолютно бесполезен. А главное, что-то нужно делать с Кононовым. Хотя, если, как говорил товарищ Сухов, "хотелось бы помучиться", то тогда можно и оставить.
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