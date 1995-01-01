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    Гулиев, Мирзов и Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Туном»

    Стали известны стартовые составы «Туна» и «Спартака» на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча начнется сегодня в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Тун»: Февр, Хавенаар, Родригеш, Гелми, Хефти, Гларнер, Кастроман, Стиллхарт, Йосс, Рапп, Мюнси.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Гулиев, Джано, Бакаев, Мирзов, Понсе.

    • «Тун» занимает предпоследнее место в чемпионате Швейцарии. «Спартак» идет 11-м в РПЛ.
    • Ответная игра команд пройдет в России 15 августа.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии22
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      Рейтинг: +228

      afw13 21 минуту назад

      что-то Кононов намудрил... с таким стартовым составом можно и в высшей лиге не удержаться, не говоря уже о прохождении в групповой этап лиги европы... но все же надежда умирает последней, Красно-Белые, болеем за наших! вперед, Спартак!

      0
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      Рейтинг: +893

      Порванный хрюкан 33 минуты назад

      Любая Швейцария для свиней - это во все времена непроходной вариант

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3198

      Каратель > Порванный хрюкан 1 минуту назад

      Отсоси у бегемота

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -310

      DonBaton 46 минут назад

      Тун,вперёд, уничтожь дерьмо свиное

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3198

      Каратель > DonBaton 12 минут назад

      Ну ты и мразь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +405

      xrrrx 50 минут назад

      джано))) понсе))) гулиев)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      ussr064 > xrrrx 49 минут назад

      добавлю Рассказов)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      Борат 51 минуту назад

      Это спартак-Алания Владикавказ ?)))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +275

      Chingis17rus > Борат 7 минут назад

      Реально смешно!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10995

      slavutiq70 51 минуту назад

      Кононов даже состав оптимальный не может выставить...что уж тогда про остальное говорить...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18592

      oyabun 56 минут назад

      Я не знаю, какую еще игру надо показать Джано, чтобы Кононов перестал ставить его на матч, автогол забить что ли? И то навряд ли подействует.

      5
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      ...
      Рейтинг: +53

      Николай71 > oyabun 25 минут назад

      Да уж, хорошо что Меладзе нет))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +830

      Boeung777 1 час назад

      То к Мелкадзе прицепился, то сейчас к Жано... Видимо, очередной спонсор Спартака - грузинская закусочная на Лиговке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1067

      волчарик 1 час назад

      От кого ждали побед-не дождались.Может сегодня должок фортуны вернется.Надо постараться-удачи.

      0
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      Рейтинг: +275

      Chingis17rus 1 час назад

      Dream Team ...)

      3
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      Рейтинг: +1703

      ухоженный крокодил > Chingis17rus 1 час назад

      Дед тим.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +416

      dimmmka > ухоженный крокодил 41 минуту назад

      Пиджак тим

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