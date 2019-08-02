Цорн: «Спартак» взял перспективных игроков и сэкономил. Команда будет укомплектована к середине августа»

Сэкономил - это главное. Почему Зенит не экономит?
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер дал понять, что приобретения еще будут.
«Мы взяли молодых игроков, перспективных игроков, и еще сэкономили на трансферах. У нас позитивный отклик на данный момент. Думаю, к середине августа команда будет укомплектована», – сказал Цорн.
- Самая дорогая летняя продажа «Спартака» – Зе Луиш в «Порту» (8,5 миллиона евро).
- Пришедшие на текущий момент летом Резиуан Мирзов, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон суммарно стоят 11 миллионов.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.