Цорн: «Спартак» взял перспективных игроков и сэкономил. Команда будет укомплектована к середине августа»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер дал понять, что приобретения еще будут.

«Мы взяли молодых игроков, перспективных игроков, и еще сэкономили на трансферах. У нас позитивный отклик на данный момент. Думаю, к середине августа команда будет укомплектована», – сказал Цорн.