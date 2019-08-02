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    Цорн: «Спартак» взял перспективных игроков и сэкономил. Команда будет укомплектована к середине августа»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел промежуточные итоги летней трансферной кампании. Функционер дал понять, что приобретения еще будут.

    «Мы взяли молодых игроков, перспективных игроков, и еще сэкономили на трансферах. У нас позитивный отклик на данный момент. Думаю, к середине августа команда будет укомплектована», – сказал Цорн.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2019 22:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2390

      paracetamol 1 час назад

      Сэкономил - это главное. Почему Зенит не экономит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2657

      RotBerg > paracetamol 1 час назад

      Разница в рамках Фэйр Плей. Спартак в принципе такие покупки делать не может.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      afw13 1 час назад

      а заранее укомплектоваться и подготовиться к сезону нельзя было, не?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7660

      vka1970 1 час назад

      Окуеть.
      Я лично сантехнику не доверю здоровье себе лечить.
      А они хотят из вчерашних юниоров и давно потухших и подававших надежды игроков сотворить коллектив.
      Наивные чукотские юноши.....))))

      2
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      Рейтинг: +612

      serhio80 > vka1970 37 минут назад

      Посмотрим Виталь) ближайший месяц покажет. Если с туном не обосрутся, то и остальное наладится.

      0
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      Рейтинг: -293

      DonBaton 1 час назад

      Надо было коротко написать: "свинарник взял",дальше каждый сам уже решает что там свинарник взял в рот и жопу

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