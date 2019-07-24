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    Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины. Срок возможной дисквалификации – от 2 до 6 месяцев

    Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может дисквалифицировать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за публичную критику организации и обвинения в коррупции.

    По информации TyC Sports, рассматривается вариант с отстранением 32-летнего футболиста от матчей за национальную команду на срок от двух до шести месяцев.

    Однако даже в случае максимального срока дисквалификации Месси пропустит только несколько товарищеских матчей.

    До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести контрольные игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией.

    Ранее сообщалось, что Месси получил одноматчевую дисквалификацию за стычку с Гари Меделем в поединке за третье место на Кубке Америки-2019.

    Источник: TyC Sports

    Аргентинский спортивный телеканал, транслирующий большие спортивные события на национальном и международном уровнях. Был запущен в эфир 3 сентября 1994 года.

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    Сегодня, 06:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +450

      KPCCSPB 48 минут назад

      Ну допустим он не виноват, но ему эта сборная не упала, он жадный гном, ему трофеи не нужны, ему нужны только деньги, поэтому он за барсу только очко рвёт, и сидит в ней всю жизнь.

      0
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      Рейтинг: +1748

      BlackMurder 56 минут назад

      Месси, я так понял пофигу на сборную, он в ней чисто бегает, результата нету и он так ничего не выйграл с ней!

      1
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      Рейтинг: +502

      Дима Цэ 1 час назад

      Месси сильно не расстроится... Да и Аргентина может начнет играть лучше))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4064

      серега кашин 1 час назад

      даже если это и произойдет аргентина ничего не потеряет

      2
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      Рейтинг: +9944

      sssrspartak > серега кашин 17 минут назад

      ЭТО ТОЧНО!ГДЕ ПЛАТЯТ,ТАМ ЗВЕЗДЫ И СТАРАЮТСЯ,А СБОРНАЯ ДЛЯ НИХ-ЭТО ПРОСТО ВРЕМЯ ПРЕПРОВОЖДЕНИЯ!!

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      Рейтинг: +1452

      koli4ka 2 часа назад

      Этот КОНМЕБОЛ не то что критиковать нужно,а ещё тапком, да по морде, по морде...

      2
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      Рейтинг: +465

      19831170 2 часа назад

      По моему футбольный мир совсем слетел с катушек. За что? Всё было чётко видно кто был инициатором и активистом? Зная характер Месси, он на такое не способен просто, спокойнейший футболист.

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