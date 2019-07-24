Месси могут отстранить от матчей за сборную Аргентины. Срок возможной дисквалификации – от 2 до 6 месяцев

Ну допустим он не виноват, но ему эта сборная не упала, он жадный гном, ему трофеи не нужны, ему нужны только деньги, поэтому он за барсу только очко рвёт, и сидит в ней всю жизнь.
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может дисквалифицировать капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за публичную критику организации и обвинения в коррупции.
По информации TyC Sports, рассматривается вариант с отстранением 32-летнего футболиста от матчей за национальную команду на срок от двух до шести месяцев.
Однако даже в случае максимального срока дисквалификации Месси пропустит только несколько товарищеских матчей.
До конца 2019 года аргентинцам предстоит провести контрольные игры с Мексикой, Чили, Германией, Басконией, Саудовской Аравией и Бразилией.
Ранее сообщалось, что Месси получил одноматчевую дисквалификацию за стычку с Гари Меделем в поединке за третье место на Кубке Америки-2019.
Аргентинский спортивный телеканал, транслирующий большие спортивные события на национальном и международном уровнях. Был запущен в эфир 3 сентября 1994 года.