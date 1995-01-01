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    The Sun: топ-игрок из АПЛ готов совершить каминг-аут. Его клуб сомневается

    Издание The Sun утверждает, что один из топ-футболистов английской Премьер-лиги хочет признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    По информации источника, игрок уже готов совершить каминг-аут, но пока не получил одобрения от руководства своего клуба, которое опасается негативной реакции болельщиков.

    «Клуб выражает ему поддержку, но обеспокоен возможной реакцией болельщиков. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил кто-то другой, чтобы не оказаться в центре внимания», – сказал источник, близкий к футболисту.

    На сегодняшний день в английском футболе нет открытых геев. Ранее каминг-аут планировал сделать игрок из Чемпионшипа.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6966

      KLIM777 1 минуту назад

      У The Sun проблемы с новостной лентой видимо. Просто сотрясли воздух.

      Если им нужны открытые имена подобных людей, то пусть заходят на сайт гос. думы и там каждого второго выбирают.

      0
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      Рейтинг: +1604

      SarJr 17 минут назад

      То чувство, когда не хватает новостей в ленту и пишут такую чушь. Черт, да я сам могу таких "интригующих" написать. Держите:

      " один из игроков лучшей лиги мира собирается скушать торт целиком и растолстеть на 5 кг. Руководство боится реакции фанатов, поэтому ждёт пока в открытую это сделает кто то другой...."

      0
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      Рейтинг: +1694

      TOMSON 31 минуту назад

      Никогда не понимал зачем о чём-то таком кричать на всю планету. А потом начнёт мерещится, что смотрят не так, что в состав предвзято перестал попадать и тд тп

      1
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      Рейтинг: +284

      OrenburgFC 36 минут назад

      Белерин! инфа сотка

      1
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      Рейтинг: +945

      Фан666 38 минут назад

      У нас таких пол лиги вместе с судьями.

      4
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      Рейтинг: +755

      acor94 41 минуту назад

      скажем нет геям в футболе!

      1
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      Рейтинг: -100

      Woodbreak 56 минут назад

      Это Люк Шоу

      1
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      Рейтинг: +547

      Валерий2705 1 час назад

      А как же ваша толерантность? У себя её привить не можете в полной мере зато на другие страны тяфкаете, гей-Европа.

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