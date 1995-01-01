The Sun: топ-игрок из АПЛ готов совершить каминг-аут. Его клуб сомневается

Издание The Sun утверждает, что один из топ-футболистов английской Премьер-лиги хочет признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

По информации источника, игрок уже готов совершить каминг-аут, но пока не получил одобрения от руководства своего клуба, которое опасается негативной реакции болельщиков.

«Клуб выражает ему поддержку, но обеспокоен возможной реакцией болельщиков. В идеале они хотят, чтобы первым каминг-аут совершил кто-то другой, чтобы не оказаться в центре внимания», – сказал источник, близкий к футболисту.

На сегодняшний день в английском футболе нет открытых геев. Ранее каминг-аут планировал сделать игрок из Чемпионшипа.