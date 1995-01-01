Дюков: «Рассчитываем, что, начиная со 2 тура, VAR будет официально использоваться на матчах РПЛ»

Нет, так нельзя. Как это на одном? А остальные 7 игр, по старинке, со спорами, и претензиями к арбитрам?
Если вводить то сразу. Пусть не со второго тура, а с 5 или 7, но везде.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сегодня планирует направить заявку в УЕФА на использование системы видеоповторов (VAR) на играх российской Премьер-лиги.
«Российский футбольный союз взял на себя ответственность за заключение всех необходимых договоров. Думаю, что на этой неделе все необходимые соглашения будут заключены и подписаны.
Сегодня мы планируем отправить заявку в УЕФА для того, чтобы, по крайне мере, на одном из матчей официально использовать VAR в онлайн-режиме. Поэтому мы рассчитываем на то, что, начиная со второго тура, официально будет использована VAR на матчах Премьер-лиги, что это будет иметь место», – сказал Дюков.
Ранее в РПЛ сообщали, что VAR должна появиться на стадионах клубов Премьер-лиги с первого тура сезона-2019/20.