Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал 

Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.
Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала
Мадагаскар – Тунис – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Сасси, 52; 0:2 – Мсакни, 60; 0:3 – Слити, 90+3.
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Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.
Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала
Мадагаскар – Тунис – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Сасси, 52; 0:2 – Мсакни, 60; 0:3 – Слити, 90+3.