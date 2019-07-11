Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал 

Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.

Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала

Мадагаскар – Тунис – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Сасси, 52; 0:2 – Мсакни, 60; 0:3 – Слити, 90+3.

Календарь Кубка Африки

Результаты Кубка Африки