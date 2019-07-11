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    Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал 

    Тунис обыграл Мадагаскар со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка Африки. В полуфинале Тунис сыграет против Сенегала.

    Кубок Африки. Плей-офф. 1/4 финала

    Мадагаскар – Тунис – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сасси, 52; 0:2 – Мсакни, 60; 0:3 – Слити, 90+3.

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Источник: «Бомбардир»

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    11.07.2019 23:57
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