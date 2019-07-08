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    Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

    Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, пыталась повторить поступок в решающем матче Кубка Америки.

    «Признаю, Кубок Америки, ты победил. Но мы испытали чертовское наслаждение.

    Мы прилетели в Бразилию, переоделись, прошли к своим местам, но все закончилось тем, что Виталия [Здоровецкого] поймали 20 охранников.

    Мы уже вышли из тюрьмы и наслаждаемся временем в Бразилии!» – подписала Волански фотографию из Рио-де-Жанейро.

    Видели выскочившую на поле девушку? Она модель, и теперь у нее три миллиона подписчиков в инстаграме

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    Источник: Инстаграм Кинси Волански

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    Сегодня, 01:21
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +807

      GermanVo 45 минут назад

      Целлюлит весит на ляшке. Лучше б пробежкой занялась, а не по полям бегала, матчи не портила.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +306

      GSmall > GermanVo 23 минуты назад

      Еврей никогда не отличались красотой)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -33

      DonBaton 1 час назад

      Замочить их надо,этих ущербов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      е5к.о.н.е.й.е5 > DonBaton 42 минуты назад

      Ущерб твой батя)

      -2
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