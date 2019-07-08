Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, пыталась повторить поступок в решающем матче Кубка Америки.

«Признаю, Кубок Америки, ты победил. Но мы испытали чертовское наслаждение.

Мы прилетели в Бразилию, переоделись, прошли к своим местам, но все закончилось тем, что Виталия [Здоровецкого] поймали 20 охранников.

Мы уже вышли из тюрьмы и наслаждаемся временем в Бразилии!» – подписала Волански фотографию из Рио-де-Жанейро.

После матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2) УЕФА оштрафовал Волански на 15 тысяч евро.

Сборная Бразилии в финале домашнего турнира обыграла команду Перу со счетом 3:1.

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