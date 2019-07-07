Бразилия пропустила первый гол на Кубке Америки. Это произошло в финале турнира

Бразилия и Перу играют в финале Кубка Америки (2:1, первый тайм). На 43-й минуте встречи главный арбитр матча Роберто Тобар Варгас назначил пенальти в ворота бразильцев.

Защитник Бразилии Тиагу Силва сыграл рукой в своей штрафной.

Арбитр указал на 11-метровую точку, но потом воспользовался системой VAR. После просмотра видеоповтора он не изменил решения.

Удар реализовал форвард Паоло Герреро, это первый мяч, который пропустила Бразилия на турнире. Команда Тите провела шесть игр на турнире и забила 12 голов (с учетом голов в матче с Перу).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча