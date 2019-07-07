Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Бразилия пропустила первый гол на Кубке Америки. Это произошло в финале турнира

    Бразилия и Перу играют в финале Кубка Америки (2:1, первый тайм). На 43-й минуте встречи главный арбитр матча Роберто Тобар Варгас назначил пенальти в ворота бразильцев.

    • Защитник Бразилии Тиагу Силва сыграл рукой в своей штрафной.
    • Арбитр указал на 11-метровую точку, но потом воспользовался системой VAR. После просмотра видеоповтора он не изменил решения.

    Удар реализовал форвард Паоло Герреро, это первый мяч, который пропустила Бразилия на турнире. Команда Тите провела шесть игр на турнире и забила 12 голов (с учетом голов в матче с Перу).

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Алисон – бразильский монстр. За весь турнир он не пропустил с игры ни одного мяча

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2019 23:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      loko-the_best 1 час назад

      Он сначала назначил, а потом ему начали говорить, чтобы посмотрел повтор. Название звучит так, как будто он не собирался назначать, но посмотрел и решил назначить. Типичный бомбардир.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72236
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru