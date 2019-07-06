Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал результат матча за третье место Кубка Америки против Аргентины (1:2).

На 37-й минуте встречи главный арбитр матча Марио Диас де Бивар удалил двух игроков: полузащитника Чили Гари Меделя и форварда Аргентины Лионеля Месси.

«Арбитр испортил зрелище, он не дает вам играть, и игра накаляется без какой-либо причины. Надеюсь, этого не произойдет снова. Думаю, что представление создают игроки, а не арбитр. Думаю, что так лучше.

Если холодно посмотреть на это, то нет особого желания играть за третье место», – сказал Видаль.

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