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    Видаль – о судействе в матче с Аргентиной: «Арбитр испортил зрелище»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал результат матча за третье место Кубка Америки против Аргентины (1:2).

    На 37-й минуте встречи главный арбитр матча Марио Диас де Бивар удалил двух игроков: полузащитника Чили Гари Меделя и форварда Аргентины Лионеля Месси.

    «Арбитр испортил зрелище, он не дает вам играть, и игра накаляется без какой-либо причины. Надеюсь, этого не произойдет снова. Думаю, что представление создают игроки, а не арбитр. Думаю, что так лучше.

    Если холодно посмотреть на это, то нет особого желания играть за третье место», – сказал Видаль.

    Очередной судейский цирк на Копе: теперь удалили Месси за толчок плечом

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5058

      prezent2017 21 минуту назад

      Точно, свистун придурковатый был.

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