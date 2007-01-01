Алвес – о матче с Аргентиной: «Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Месси»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который раскритиковал арбитра после матча команд (2:0) в полуфинале Кубка Америки.

Месси заявил, что судья не назначил два пенальти в ворота соперника, и не пользовался помощью видеоассистента в спорных моментах.

«Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Лео.

Если Бразилия проигрывает, проигрываем мы все (игроки). Когда проигрывает Аргентину, такое ощущение, что проигрывает только Месси», – сказал Алвес.