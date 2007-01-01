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    Алвес – о матче с Аргентиной: «Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Месси»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который раскритиковал арбитра после матча команд (2:0) в полуфинале Кубка Америки.

    Месси заявил, что судья не назначил два пенальти в ворота соперника, и не пользовался помощью видеоассистента в спорных моментах.

    «Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Лео.

    Если Бразилия проигрывает, проигрываем мы все (игроки). Когда проигрывает Аргентину, такое ощущение, что проигрывает только Месси», – сказал Алвес.

    • Месси провел на Кубке Америки пять встреч, в которых отметился одним голом с пенальти.
    • Аргентинец и бразилец ранее вместе выступали за «Барселону».

    Источник: Givemesport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1471

      giluxa1963 33 минуты назад

      золотой писюн опять жидко обделался и ищет виновных

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