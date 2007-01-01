Алвес – о матче с Аргентиной: «Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Месси»

золотой писюн опять жидко обделался и ищет виновных
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который раскритиковал арбитра после матча команд (2:0) в полуфинале Кубка Америки.
Месси заявил, что судья не назначил два пенальти в ворота соперника, и не пользовался помощью видеоассистента в спорных моментах.
«Арбитр нервничал больше нас. Я понимаю Лео.
Если Бразилия проигрывает, проигрываем мы все (игроки). Когда проигрывает Аргентину, такое ощущение, что проигрывает только Месси», – сказал Алвес.
- Месси провел на Кубке Америки пять встреч, в которых отметился одним голом с пенальти.
- Аргентинец и бразилец ранее вместе выступали за «Барселону».