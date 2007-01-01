Суарес играл с Чили и Перу на Кубке Америки с переломом пальца на руке

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провел с травмой два последних матча команды на Кубке Америки.

Во встрече третьего тура группового раунда с Чили (1:0) и четвертьфинале с Перу (0:0, 4:5 – по пенальти) 32-летний футболист играл с переломом четвертой плюсневой кости пальца левой руки, который он получил в игре против Японии (2:2). Форвард выходил на поле с наложенной на кисть шиной.

На турнире Суарес провел четыре матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.