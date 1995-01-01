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    Дани Алвес: «Для триумфа остался один последний шаг»

    Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Америки-2019.

    Сборная Бразилии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:0 и сыграет в решающем матче домашнего турнира.

    «Многие критикуют нашу сборную, но мы верим в наш тренерский штаб, их стратегию и нашу работу. Мы полностью сосредоточены на деле. Выход в финал – итог постоянного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет», – заявил Дани Алвес.

    • Бразилия впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Америки.
    • Дани Алвес признан лучшим игроком матча против Аргентины.
    • Сейчас защитник без клуба после ухода из «ПСЖ».

    Источник: Globo Esporte

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