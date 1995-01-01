Дани Алвес: «Для триумфа остался один последний шаг»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Америки-2019.

Сборная Бразилии обыграла сборную Аргентины со счетом 2:0 и сыграет в решающем матче домашнего турнира.

«Многие критикуют нашу сборную, но мы верим в наш тренерский штаб, их стратегию и нашу работу. Мы полностью сосредоточены на деле. Выход в финал – итог постоянного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет», – заявил Дани Алвес.