Скалони: «Аргентина заслуживала выход в финал Кубка Америки»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после поражения от Бразилии (0:2) в матче 1/2 финала Кубка Америки.

«Один из наших игроков лежал с болями на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч. К тому же был свисток. Не хочу критиковать судейство, но оно мне не понравилось. Мы были той командой, которая заслуживала выход в финал. Мы сыграли как большая команда. У наших ребят есть настоящее и будущее в сборной», – заявил специалист.

В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале Чили – Перу.

Аргентинцы увеличили серию без титулов до 26 лет.



