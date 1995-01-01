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    Скалони: «Аргентина заслуживала выход в финал Кубка Америки»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после поражения от Бразилии (0:2) в матче 1/2 финала Кубка Америки.

    «Один из наших игроков лежал с болями на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч. К тому же был свисток. Не хочу критиковать судейство, но оно мне не понравилось. Мы были той командой, которая заслуживала выход в финал. Мы сыграли как большая команда. У наших ребят есть настоящее и будущее в сборной», – заявил специалист.

    • В матче за третье место на Кубке Америки-2019 Аргентина сыграет с проигравшим в полуфинале ЧилиПеру.
    • Аргентинцы увеличили серию без титулов до 26 лет.


    Источник: Официальный твиттер сборной Аргентины

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      jo31 1 час назад

      Не вышла, значит не заслужила. Что тут еще обсуждать

      1
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      Рейтинг: +7551

      Cules2013 1 час назад

      Только за эти слова тебя уже можно уволить. Игры нет, но ты какую-то лапшу вешаешь на уши болельщикам.

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