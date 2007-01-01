«Барселона» поддержала Месси после вылета из Кубка Америки

«Барселона» в своем официальном твиттере выразила поддержку форварду сборной Аргентины Лионелю Месси после вылета из Кубка Америки.
Аргентинцы проиграли Бразилии в полуфинале турнира (0:2).
Кроме того, пресс-служба клуба поздравила бразильских футболистов с выходом в финал.
«Поздравляем Артура и Филиппе Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Лео Месси, оставайся сильным», – написано в твите.
- Месси сыграл во всех пяти матчах своей сборной на Кубке Америки-2019.
- У аргентинца один гол с пенальти в матче против Парагвая.
twit text
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 июля 2019 г.