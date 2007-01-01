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    «Барселона» поддержала Месси после вылета из Кубка Америки

    «Барселона» в своем официальном твиттере выразила поддержку форварду сборной Аргентины Лионелю Месси после вылета из Кубка Америки.

    Аргентинцы проиграли Бразилии в полуфинале турнира (0:2).

    Кроме того, пресс-служба клуба поздравила бразильских футболистов с выходом в финал.

    «Поздравляем Артура и Филиппе Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Лео Месси, оставайся сильным», – написано в твите.

    • Месси сыграл во всех пяти матчах своей сборной на Кубке Америки-2019.
    • У аргентинца один гол с пенальти в матче против Парагвая.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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