«Барселона» поддержала Месси после вылета из Кубка Америки

«Барселона» в своем официальном твиттере выразила поддержку форварду сборной Аргентины Лионелю Месси после вылета из Кубка Америки.

Аргентинцы проиграли Бразилии в полуфинале турнира (0:2).

Кроме того, пресс-служба клуба поздравила бразильских футболистов с выходом в финал.

«Поздравляем Артура и Филиппе Коутиньо с выходом в финал Кубка Америки. Лео Месси, оставайся сильным», – написано в твите.

Месси сыграл во всех пяти матчах своей сборной на Кубке Америки-2019.

У аргентинца один гол с пенальти в матче против Парагвая.