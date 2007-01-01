Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Кубок Америки. Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал впервые с 2007 года

    Сборные Бразилии и Аргентины сыграли в рамках полуфинала Кубка Америки. Хозяева турнира победили со счетом 2:0.

    На 19-й минуте встречи счет открыл Габриэль Жезус. В середине второго тайма отличился Роберто Фирмино. Лучшим игроком матча признан Дани Алвес.

    В финале турнира сборная Бразилии сыграет с победителем другой полуфинальной пары ЧилиПеру. Аргентина поборется за бронзовые медали.

    Кубок Америки-2019. 1/2 финала

    Бразилия – Аргентина – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Габриэль Жезус, 19; 2:0 – Фирмино, 71.

    Календарь Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:18
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1210

      richi 25 минут назад

      Мессиглорам не стоит расстраиваться. Проиграть будущим чемпионам не зазорно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      KPCCSPB 41 минуту назад

      Ну вот, Мессиха в сборной опять свой уровень показал. Сейчас придёт черножопый ДИНАР, и будет вафлить, что гном заслужил максимум хорошего, ДИНАР, ЗНАЙ, ТВОЙ ЧЁРНЫЙ РОТ ЕГО НЕ СПАСЁТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2671

      Yev 1 час назад

      То что по делу, спору нет. Но жалко Лео, он своей карьерой этого не заслуживает. По моему проблема в тренере и косвенно в защите. У Аргентины нет команды, просто собрание индивидуальностей, которые не всегда могут вытянуть матч.
      Еще раз повторюсь: Месси такого не заслужил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      паха1991 1 час назад

      все по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Serega 68 1 час назад

      В 36 тянуть красавчик, ну а Лео опять мимо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Gennadey > Serega 68 1 час назад

      Месси был лучший а Агуэро разочарование мтча, столько моментов проср....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1210

      richi > Gennadey 29 минут назад

      Лучший Дани Алвеш, а не Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      Руслан Карий 1 час назад

      Все по делу, Месси опять пролетел мимо трофея

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72135
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru