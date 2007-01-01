Кубок Америки. Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал впервые с 2007 года

Сборные Бразилии и Аргентины сыграли в рамках полуфинала Кубка Америки. Хозяева турнира победили со счетом 2:0.

На 19-й минуте встречи счет открыл Габриэль Жезус. В середине второго тайма отличился Роберто Фирмино. Лучшим игроком матча признан Дани Алвес.

В финале турнира сборная Бразилии сыграет с победителем другой полуфинальной пары Чили – Перу. Аргентина поборется за бронзовые медали.

Кубок Америки-2019. 1/2 финала

Бразилия – Аргентина – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Габриэль Жезус, 19; 2:0 – Фирмино, 71.

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