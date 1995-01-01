Скалони: «Агуэро выйдет против Бразилии в старте, с Месси не определились»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии команды перед матчем 1/2 финала Кубка Америки против сборной Бразилии.

«Агуэро выйдет на поле с первых минут. У меня всегда есть сомнения, но в итоге он играет. По поводу остальных не могу ничего подтвердить. Даже насчет Месси», – заявил главный тренер сборной Аргентины.