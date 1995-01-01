Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Скалони: «Агуэро выйдет против Бразилии в старте, с Месси не определились»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии команды перед матчем 1/2 финала Кубка Америки против сборной Бразилии.

    «Агуэро выйдет на поле с первых минут. У меня всегда есть сомнения, но в итоге он играет. По поводу остальных не могу ничего подтвердить. Даже насчет Месси», – заявил главный тренер сборной Аргентины.

    • Матч Бразилия – Аргентина пройдет 3 июля в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао – Губернатор Магальянс Пинту».
    • Игра состоится 3:30 по московскому времени и определит первого финалиста турнира.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +474

      de bruyne 48 минут назад

      Агуэро центр по краям дибалу и ди Марию центре месси и снесеш эту Бразилию у них защита дыра нападение убийца

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72115
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru