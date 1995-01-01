Суарес – о нереализованном пенальти: «Не в первый раз. Нужно подняться и идти дальше»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (0:0 в основное время). Представитель «Барселоны» стал единственным, кто не реализовал удар в серии пенальти.
«Я привык сталкиваться с трудными ситуациями, не в первый раз. Нужно подняться и идти дальше. Команда поддержала меня, это необходимо», – приводит слова Суареса futbol.com.uy.
- Суарес заплакал после игры.
- Форвард прервал серию из 15 реализованных пенальти подряд.
- Перуанцы в полуфинале сыграют с Чили.