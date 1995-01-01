Суарес заплакал после игры с Перу. Он единственный, кто не реализовал послематчевый пенальти

В футболе так бывает.
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слез после матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). Представитель «Барселоны» стал единственным, кто не реализовал послематчевый пенальти.
В итоге уругвайцы проиграли серию и покинули турнир. Суарес прервал серию из 15-и реализованных пенальти подряд.
- Суарес – рекордсмен сборной Уругвая по числу голов.
- Форвард забил в основное время матча, но гол отменили из-за оффсайда.
- Перу в 1/2 финала встретится с Чили.