Суарес заплакал после игры с Перу. Он единственный, кто не реализовал послематчевый пенальти

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слез после матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). Представитель «Барселоны» стал единственным, кто не реализовал послематчевый пенальти.

В итоге уругвайцы проиграли серию и покинули турнир. Суарес прервал серию из 15-и реализованных пенальти подряд.