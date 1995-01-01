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    Суарес заплакал после игры с Перу. Он единственный, кто не реализовал послематчевый пенальти

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слез после матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). Представитель «Барселоны» стал единственным, кто не реализовал послематчевый пенальти.

    В итоге уругвайцы проиграли серию и покинули турнир. Суарес прервал серию из 15-и реализованных пенальти подряд.

    • Суарес – рекордсмен сборной Уругвая по числу голов.
    • Форвард забил в основное время матча, но гол отменили из-за оффсайда.
    • Перу в 1/2 финала встретится с Чили.

    Источник: Твиттер BarçaTimes

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +485

      Boeung777 30 минут назад

      В футболе так бывает.

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      Рейтинг: +7490

      Cules2013 1 час назад

      Ну тут уж нет смысла его винить. 15-й удар это и впрямь лотерея. Мог бы и вратарь хоть как-то подсобить.

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