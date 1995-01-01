Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Суарес прервал серию из 15-и реализованных пенальти подряд

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не реализовал пенальти в послематчевой серии четвертьфинала Кубка Америки против Перу (0:0 в основное время). Форвард «Барселоны» – единственный, кто не забил с 11 метров. Его команда покинула турнир.

    Суарес не реализовал пенальти впервые с ноября 2016 года. С тех пор футболист забил с 11 метров 15 раз подряд.

    • Суарес – рекордсмен сборной Уругвая по числу голов.
    • Форвард забил в основное время матча, но гол отменили из-за оффсайда.
    • Перу в 1/2 финала встретится с Чили.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru