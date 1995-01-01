Суарес прервал серию из 15-и реализованных пенальти подряд

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не реализовал пенальти в послематчевой серии четвертьфинала Кубка Америки против Перу (0:0 в основное время). Форвард «Барселоны» – единственный, кто не забил с 11 метров. Его команда покинула турнир.

Суарес не реализовал пенальти впервые с ноября 2016 года. С тех пор футболист забил с 11 метров 15 раз подряд.