Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Суарес: «Уругвай несправедливо уступил Перу. Мы играли лучше»

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил исход матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). В серии пенальти уступили уругвайцы, а представитель «Барселоны» оказался единственным, кто не реализовал удар с 11 метров.

    «Несправедливое поражение в серии пенальти. Мы играли лучше, создали больше моментов, но не реализовали их», – цитирует форварда futbol.com.uy.

    Источник: futbol.com.uy

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +485

      Boeung777 32 минуты назад

      Может корона мешала.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru