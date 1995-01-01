Суарес: «Уругвай несправедливо уступил Перу. Мы играли лучше»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил исход матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). В серии пенальти уступили уругвайцы, а представитель «Барселоны» оказался единственным, кто не реализовал удар с 11 метров.

«Несправедливое поражение в серии пенальти. Мы играли лучше, создали больше моментов, но не реализовали их», – цитирует форварда futbol.com.uy.