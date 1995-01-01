Суарес: «Слухи о том, что Месси выбирает состав сборной Аргентины, обижают его как человека»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что его партнер по каталонской команде Лионель Месси переживает из-за слухов, будто он решает, кого вызывать в сборную Аргентины, и определяет состав национальной команды.

«Он не говорит ни слова в «Барселоне». Ни о тренере, ни об игроке, ничего. Думаю, в сборной Аргентины то же самое: были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, и он отвечал: «Нет, не спрашивайте меня ни о чем, принимайте решение самостоятельно».

Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то», – сказал Суарес.