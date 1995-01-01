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    Суарес: «Слухи о том, что Месси выбирает состав сборной Аргентины, обижают его как человека»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что его партнер по каталонской команде Лионель Месси переживает из-за слухов, будто он решает, кого вызывать в сборную Аргентины, и определяет состав национальной команды.

    «Он не говорит ни слова в «Барселоне». Ни о тренере, ни об игроке, ничего. Думаю, в сборной Аргентины то же самое: были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, и он отвечал: «Нет, не спрашивайте меня ни о чем, принимайте решение самостоятельно».

    Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то», – сказал Суарес.

    • На Кубке Америки-2019 Аргентина вышла в четвертьфинал, где встретится с Венесуэлой.
    • Матч пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • Месси на турнире провел три матча и забил один гол с пенальти.
    • Уругвай в 1/4 финала Кубка Америки в субботу сыграет против Перу.

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2990

      dinar7777dinar 1 час назад

      Слухи пускают недалёкие дебилы.

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