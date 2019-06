«Реал» представил выездную форму на сезон-2019/20.

Для презентации комплекта мадридский клуб записал клип на песню If You Create The Noise («Если ты создаешь звук»), которую исполнили Деном, Анита Куруба и Икки. В ролике снялись Карим Бензема, Серхио Рамос, Марсело, Иско, Винисиус Жуниор.

Форма выполнена в темно-синем цвете с золотыми элементами и вставками.